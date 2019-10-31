/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37133
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.10.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Айсин рассылал письма в адрес предпринимателей с требованием перечислить деньги в ОФ "Suiіkti Qostanai" для ремонта фасада дома по пр. Абая в Костанае, - доложил следователь департамента антикоррупционной службы Кайрат ЖУСУПОВ
Читать новость

§ Сталкер
Re: "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 01.11.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Наверно так оно и есть, те кто "помогают" фонду

И не только фонду, но и партии. Мною энергетики в этом замечены.

Даже был случай, когда начал судиться с Рудненской ЭнергоКомпанией по поводу завышенных тарифов и включения в тарифные сметы несуществующих затрат и откровенных фальсификаций. Момент был очень интересный: РЭК посчитал нормативные технические потери электроэнергии в сетях из расчёта, что в Рудном 197 суток в году непрерывно идёт снег, дождь и изморозь - по 24 часа в сутки. Казгидромет дал справку РЭКу, что в 197 днях в году наблюдались те или иные погодные явления, которые влияют на такой расчёт потерь, без указания продолжительности явления в конкретные дни. Те умножили 197 суток на 24 часа и получили красивое значение, что позволило включить несуществующие расчётные потери, увеличив их в тридцать раз))) Я им говорю - совсем что ли кукушка гнездо покинула?! Докажи обратное - мне отвечают))) Вот там и подключилась госпожа Сергазинова - мол истец что-то гонит, доказать не смог, что нет в Рудном 197 суток в году непрерывно дождя, снега и изморози, что чёрное - это чёрное, сам виноват))) Во какие коммунисты!)))
Профайл Посетить вебсайт

§ Кушмурунец23
Re: "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 01.11.19 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Или по вашему надо чтобы все были определено на стороне авторов видео и поддерживали их позицию?

Да, нет. Я например этих сбежавших из Казахстана пасебасе и подобных, не поддерживаю, но судя даже по небольшому куску для меня вполне ясно...
Цитата:
Сталкер:
На деле всё ещё куда проще: та же бутафорская акжоловско-коммунистическая оппозиция на хорошей "дотационной" игле у власти сидит. И вот такие местные общественники тоже, как видим, руками чиновников пополняют средства своих фондов - по утверждению чиновника одного из героев-статьи))) Ну и, конечно, такая вот "оппозиция" выполняет порой роль нужного буфера, а когда надо и прокладки... Там вариантов ооо-ох как много у них. Звали меня в своё время в эту шайку, послал на фиг - губки надули, деятели фиговы))))

:lol:
Ну им же еще члены партии нужны, а то одно руководство. Им еще бы массы, которым можно лапшу на уши вешать.
А так, конечно же для меня, они предсказуемы и в одной упряжке. Ведь последние выборы и показали... :lol:
Профайл Посетить вебсайт

§ Сталкер
Re: "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 01.11.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
или если очень хочется можно?)

У многих юристов врать или в угоду интерпретировать факты - это суть работы однако))))
А так, там смайлики были, где Абайка упоминался.
Профайл Посетить вебсайт

§ Кушмурунец23
"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 01.11.19 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
чиновники, состоящие в правящей партии Нур-Отан, собирают средства, и немалые средства (во всяком случае проявляют немалое рвение в этом вопросе) - в фонды, открываемые функционерами от других партий, формально себя декларирующими некими оппозиционными силами

Да,да... и я про это же!
И во главе же всего - деньги, деньги и только деньги.
Звучит мелодия, вроде как с узбекским акцентом:
Ты трухх, я трухх, криминальный крух...

[Исправлено: Кушмурунец23, 01.11.2019 - 17:31]
Профайл Посетить вебсайт

§ Сталкер
Re: "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 01.11.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
которым можно лапшу на уши вешать

Вот это у них хорошо получается, что даже некоторые коммунистов от нур-отановцев уже не отличают))) Или типа в позиционирующих себя отпетыми коммуняками коммуняк и вовсе не видят)))
Профайл Посетить вебсайт

* abaika95
"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1353
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.11.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//У многих юристов врать или в угоду интерпретировать факты - это суть работы однако))))А так, там смайлики были, где Абайка упоминался//


Однако исходя из ваших слов написанных в посте #32 можно предположить (без обид) что все что вы до этого писали (так как вы тоже юрист) и напишите враньё или искажение в личную угоду фактов?) И объясните понимание наличии смайликов там где Абайка?) Шутка не имеющая под собой оснований?) Или просто это сугубо для разбавки текста "какбы" улыбкой)) ну тоесть я могу говорить вполне серьезные вещи которые считаю истиной улыбаясь)
Профайл

* abaika95
"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1353
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.11.19 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Да, нет. Я например этих сбежавших из Казахстана пасебасе и подобных, не поддерживаю, но судя даже по небольшому куску для меня вполне ясно...//



Ну мне по одному куску ничего не ясно) ну сколько людей столько и мнений конечно) на то вы и журналист чтобы вам ясно было по отрывку и на то я и Абайка что мне нужна полная картина)
Профайл

§ Кушмурунец23
"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 01.11.19 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
что даже некоторые коммунистов от нур-отановцев уже не отличают

У меня когда то родители всегда коммунистов в большинстве подхалимами называли, посмеивались над ними, я тоже начиная с армии все старался от предложений вступить в компартию отшучивался, типа не созрел я для такой ...
А здесь было предложение, даже задумался. А что, создам в Кушмуруне ячейку компартии и как начнем для поселка добро делать, творить добрые дела.))) Людей с агитирую и будет у нас здоровая альтернатива...
А присмотрелся, вроде Аскар все замечательно говорит, а вот такие фонды и... Нет, спасибо!
Профайл Посетить вебсайт

§ Сталкер
"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 01.11.19 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
так как вы тоже юрист

Я тут пользователь. Именно как пользователь и общаюсь. Не более и не менее.

Цитата:
abaika95:
враньё или искажение в личную угоду фактов?)

Я писал там не обо всех, а о многих. Прописные истины однако... И по большей части сводил к Вашему отношению к этой профессии и к тому, что все люди этой профессии, думаете, говорят или должны говорить только правду и нечего кроме правды да поможет им Бог))) Профессия то да - одна, а работы вот у всех разные))) Лично о себе я там ничего не писал.

Цитата:
abaika95:
Шутка не имеющая под собой оснований?)

Верно, простая шутка, чтобы разбавить диалог, что и получилось, так как Абайка подключился))) Не имеющая под собой оснований? Не сказал бы. В предыдущей ветке на тему, когда первого замакима этого же района за это же разбирали на этом же совете, Вы высказывались с иронией или сарказмом о качествах деятльности А.Сергазиновой, из чего я заключил, что Вам о деятельности этого человека, как минимум, известно достаточно, чтобы делать какие-либо выводы. Ну если я ошибся и не было такого - прошу прощения... Поэтому и написал, что даже вроде бы достаточно осведомлённый Абайка в коммунисте Сергазиновой коммуниста и не разглядел (типа того).

Цитата:
abaika95:
но судя даже по небольшому куску для меня вполне ясно...

Для меня вот тоже было всё достаточно ясно, чтобы понять суть: что за лапша от Архимеда и о чём речь ведёт аким...

[Исправлено: Сталкер, 01.11.2019 - 18:40]
Профайл Посетить вебсайт

§ Кушмурунец23
"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 01.11.19 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
на то вы и журналист
.
Не смешно))) Не журналист я, я технарь. 8 лет назад создал свой сайт, сайт п.Кушмурун. Я считал, что с его помощью можно как то сделать поселок лучше. Наивный был, но не жалею, чего то мы все таки добились.
Тогда хоть не сразу, но реагировали. Сейчас просто на таких как я "журналистов" просто забили.
Вот пишу третий год, что у нас "украли" столбы освещения с центральной улицы со светильниками. Уже четыре года как они "растворились" Показываю старые фото где они были и новое видео где их нет.
Обращался уже к трем акимам Аулиекольского района, прокурорским. Знаю точно, что они смотрят и читают мои обращения к ним, но...
Вот пришел новый после Кисикова, к нему обратился! Уже традиционно молчит. И так т.д. и т.п.
А тут читаю, если кто донесет о коррупции, то будут платить :lol: :lol: :lol:
А мне не надо платить, я не хочу делиться. Верните столбы освещения, ведь темно уже а детки идут со второй смены в темноте, да еще по убитым улицам. Да и у нас работяги в две смены и машинисты с помощниками по ночам идут на работу.
Скоро будет пять лет, как элементарно 15 новых типовых столбов не могут найти...
Все эти НурОтаны, и прочие! Чем они занимаются? Фонды создают? А вот мои районные журналисты про исчезнувшие столбы освещения не пишут, все больше хвалят власти.
Вотт как то так, все пора домой...
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Iney

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 98
Пользователей: 1
Всего: 99

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх