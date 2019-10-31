Цитата: abaika95:

на то вы и журналист .

Не смешно))) Не журналист я, я технарь. 8 лет назад создал свой сайт, сайт п.Кушмурун. Я считал, что с его помощью можно как то сделать поселок лучше. Наивный был, но не жалею, чего то мы все таки добились.

Тогда хоть не сразу, но реагировали. Сейчас просто на таких как я "журналистов" просто забили.

Вот пишу третий год, что у нас "украли" столбы освещения с центральной улицы со светильниками. Уже четыре года как они "растворились" Показываю старые фото где они были и новое видео где их нет.

Обращался уже к трем акимам Аулиекольского района, прокурорским. Знаю точно, что они смотрят и читают мои обращения к ним, но...

Вот пришел новый после Кисикова, к нему обратился! Уже традиционно молчит. И так т.д. и т.п.

А тут читаю, если кто донесет о коррупции, то будут платить

А мне не надо платить, я не хочу делиться. Верните столбы освещения, ведь темно уже а детки идут со второй смены в темноте, да еще по убитым улицам. Да и у нас работяги в две смены и машинисты с помощниками по ночам идут на работу.

Скоро будет пять лет, как элементарно 15 новых типовых столбов не могут найти...

Все эти НурОтаны, и прочие! Чем они занимаются? Фонды создают? А вот мои районные журналисты про исчезнувшие столбы освещения не пишут, все больше хвалят власти.

Вотт как то так, все пора домой...