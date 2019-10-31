NG.kz Рагу по-дачному



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 00:23 Недавно была в гостях - в конце октября закрывали у знакомой дачный сезон. Она из подручных, можно сказать, средств соорудила весьма недурной стол. Мне, например, очень понравилось овощное рагу, тем более что в нем присутствовал ингредиент, с которым я не дружу, - кольраби.

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