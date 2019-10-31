Цитата: abaika95:

Или по вашему надо чтобы все были определено на стороне авторов видео и поддерживали их позицию?

Да, нет. Я например этих сбежавших из Казахстана пасебасе и подобных, не поддерживаю, но судя даже по небольшому куску для меня вполне ясно...

Цитата: Сталкер:

На деле всё ещё куда проще: та же бутафорская акжоловско-коммунистическая оппозиция на хорошей "дотационной" игле у власти сидит. И вот такие местные общественники тоже, как видим, руками чиновников пополняют средства своих фондов - по утверждению чиновника одного из героев-статьи))) Ну и, конечно, такая вот "оппозиция" выполняет порой роль нужного буфера, а когда надо и прокладки... Там вариантов ооо-ох как много у них. Звали меня в своё время в эту шайку, послал на фиг - губки надули, деятели фиговы))))



Ну им же еще члены партии нужны, а то одно руководство. Им еще бы массы, которым можно лапшу на уши вешать.

А так, конечно же для меня, они предсказуемы и в одной упряжке. Ведь последние выборы и показали...