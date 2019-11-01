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§ NG.kz
Казахстанский фильм об эмиграции покажут на престижном фестивале в США
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.11.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авторский фильм "Welcome to USA” казахстанского режиссёра Асель Аушакимовой покажут на кинофестивале Американского института киноискусства (AFI Fest) Это дебютная полнометражная картина Асель Аушакимовой.
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* abaika95
Re: Казахстанский фильм об эмиграции покажут на престижном...
abaika95


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Сообщений: 1352
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.11.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Картина поднимает такие вопросы, как гендерное неравенство, толерантность к коррупции, проблемы семьи, религии и отношение казахстанского общества к представителям ЛГБТ.//

//Также затрагивается тема ЛГБТ, но это не главное. Главное – почему люди эмигрируют из современного Казахстана//


Тема ЛГБТ не главная но основная?) одно не пойму почему сейчас на постсоветском пространстве разыгрываться протестная и эмигрантская карта на кхм нетрадиционщиках сексуального плана?) "В Чечне мучают Геев!" Все все либеральные газеты пестрят заголовками о тоталитаризме и авторитаризме в кавказской республике ( какие геи в Чечне????) "В России плохо относятся к гомсекам!" и все газеты поднимают вой какая Россия Мордор ) у нас сейчас все "митингуты" срочно стали за права геев и лесбиянок) либо себя защищают либо я непойму что это за чума такая?) Вот фильм про эмиграцию и опять тема ЛГБТ поднимается) к чему?
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§ лимон
Re: Казахстанский фильм об эмиграции покажут на престижном...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1126
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 01.11.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"По сюжету фильма "Welcome to USA” 36-летняя Алия (играет актриса Салтанат Науруз) выигрывает в лотерее Green Card, но не может решиться: оставаться на Родине или переехать в США."

а так бывает? или фильм фантастический?
принимая решение в получении грин карты, получить её ещё и сумлеваться? :-x
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