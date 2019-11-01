Yorik Re: Как прятаться от ветра и дождя? #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 720

Регистрация: 19.11.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:39 Так-то - Дощанова и Павлова не пересекаются. Судя по фото - речь скорее о пересечении Алтынсарина и Павлова.

Думаю, этот позёр на фото если действительно ждет автобус - то он там единственный пассажир за весь день. Пусть терпит, есть более загруженные остановки, которые в порядок привести нужно.