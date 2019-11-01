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§ NG.kz
Как прятаться от ветра и дождя?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.11.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото в редакцию "НГ" прислала подписчица @gulbanu_abdulina.

- Вот как люди прячутся от ветра, дождя и снега. Нет остановки на пересечении ул. Досжанова и ул.Павлова, - написала она.
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§ Vit
Re: Как прятаться от ветра и дождя?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8459
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другая картина нарисовывается. Тип из за угла чёт смотрит. Другой на за углом на стреме))
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* abaika95
Как прятаться от ветра и дождя?
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1352
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.11.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//из за угла чёт смотрит. Другой на за углом на стреме//


Да вообще дядька подозрительный)) может он не от ветра прячется) а от таксиста)
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* юля елиссева
Re: Как прятаться от ветра и дождя?
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1361
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 01.11.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
можно, как вариант, лечь под лавочку.
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§ Добринцофф
Как прятаться от ветра и дождя?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6778
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.11.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зонт не пробовали с собой брать,удобная штука.
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§ Yorik
Re: Как прятаться от ветра и дождя?
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 720
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 01.11.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так-то - Дощанова и Павлова не пересекаются. Судя по фото - речь скорее о пересечении Алтынсарина и Павлова.
Думаю, этот позёр на фото если действительно ждет автобус - то он там единственный пассажир за весь день. Пусть терпит, есть более загруженные остановки, которые в порядок привести нужно.
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§ Vit
Как прятаться от ветра и дождя?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8459
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Юля, какой вариант.? Да любая нормальная татарка этих двоих скрутит в 5 рублей.))
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