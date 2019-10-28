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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 172 из 172«1...170171172
Куратор темы: drakon
§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3835
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.10.19 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ава класс! ))

Благодарю, мсье. :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17714
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.10.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С великим Праздником,товарищи!!!

Днём Рождения ВЛКСМ... :lol: :lol: :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17714
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.10.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не осталось у меня Членского Билета ВЛКСМ.
Сдал его в Райком КПСС,когда вступил
в великую Партию. КПСС... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17714
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.10.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот орхидеи вчера видел в магазине.

У нас в доме тоже есть они. Но
только белого и розового цвета... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17714
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.10.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мороз

и солнце

день - чудесрый,
уже не - дремлешь... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3865
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.10.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
уже не - дремлешь...

Поздно ))
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17714
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.10.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Поздно ))

Стихи хотел - написать.
Не получается... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17714
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.10.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Праздником, выхолным днём!!!
Земляки!... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17714
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.10.19 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оказывается и второй, праздник сегодня.

Кажись хуливам называется... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 31.10.2019 - 21:26]
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3835
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.10.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
С Праздником, выхолным днём!!!

У меня завтра праздник, тоже выходной :-)
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1224
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.10.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
drakon

Решила посетить Вашу деревеньку.

Попеняю Вам: так и не поделились со мной своим мнением о японских и китайских дорамах
:-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17714
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.10.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
не поделились со мной своим мнением о японских и китайских дорамах

Я решил теперь смотреть тайландские лакорны... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17714
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.11.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то Радикал.РУ, с утра -
не включается... :-o :oops:
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Страница 172 из 172«1...170171172
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