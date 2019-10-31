Маркс Re: «Нельзя разрушить, не разрушаясь» #25





(Полноправные пользователи) Сообщений: 553

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:19 Цитата: abaika95:

Люди страдающие от аллергии на пух не должны иметь собственного мнения? Не имеет право высказать свое недовольство?

Люди страдают аллергией не только на тополиный пух (если есть такая аллергия), больше всего страдальцев на пыльцу сорняков и полевых трав, типа полыни. Слабо акимату побороться с полынью, которая неотделима от степи? И если уж бороться с аллергией, то справедливее было бы бороться с причинами для всех аллергиков, а не только для жалкой кучки страдальцев от тополей.



З.Ы. На самом деле пилят все подряд, невзирая на породу дерева, так что дело совсем не в аллергии.