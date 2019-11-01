/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Нет никаких злых скупщиков" - как формируется цена на мясо в Казахстане, пояснил экономист		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Нет никаких злых скупщиков" - как формируется цена на мясо в Казахстане, пояснил экономист
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.11.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экономист из Нур-Султана Бекжан Киманов опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как в Казахстане связаны цены на мясо и скупщики. Пользователь отметил, что цифры в публикации примерные.
Читать новость

§ Vit
Re: "Нет никаких злых скупщиков" - как формируется...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8455
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Проблема не в росте цен на продукты, а в низких зарплатах.

Че?
Профайл

§ Butch
Re: "Нет никаких злых скупщиков" - как формируется...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 255
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.11.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх! Да лучше бы и не объяснял вовсе. Какой-то каменный век: "Ищет", "как повезёт", "ГАИшники"
Профайл

§ olegggon
Re: "Нет никаких злых скупщиков" - как формируется...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1037
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 01.11.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где же крупные мясокомплексы, которые должны были появиться уже несколько лет назад? В случае работы с ними совсем другие расклады должны быть. И ещё, вечером у нас цена особо не опускается.
Профайл

§ Маркс
"Нет никаких злых скупщиков" - как формируется цена на мясо в Казахстане, пояснил экономист
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 553
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 01.11.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Задачка для детей дошкольного возраста.

Условия задачи:
1. Фермер - зарабатывает 40 тысяч тенге в месяц (1333 тенге в день).
2. Логист - имеет от 10 до 20 тысяч тенге в день.
3. Скупщик - зашибает от 28 до 40 тысяч в день. В месяц выходит 500-600 тысяч тенге прибыли.
4. Розничные - наваривают в день от 5 до 10 тысяч тенге.

Вопрос: Есть ли среди этих персонажей "злой скупщик", если экономист из Нур-Султана утверждает, что таковых нет?
Профайл

§ pandit
Re: "Нет никаких злых скупщиков" - как формируется...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 364
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 01.11.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поправочка - тюк сена стоит 550 тнг. И автора выпали важные участники процесса, те люди, которые приезжают к фермеру и делают забой и разделку сами... А так - да, статья имеет право на существование. Это лучше, чем лить людям воду в уши по поводу цен на мясо.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 145
Пользователей: 3
Всего: 148

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх