Маркс "Нет никаких злых скупщиков" - как формируется цена на мясо в Казахстане, пояснил экономист #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 553

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:32 Задачка для детей дошкольного возраста.



Условия задачи:

1. Фермер - зарабатывает 40 тысяч тенге в месяц (1333 тенге в день).

2. Логист - имеет от 10 до 20 тысяч тенге в день.

3. Скупщик - зашибает от 28 до 40 тысяч в день. В месяц выходит 500-600 тысяч тенге прибыли.

4. Розничные - наваривают в день от 5 до 10 тысяч тенге.



Вопрос: Есть ли среди этих персонажей "злой скупщик", если экономист из Нур-Султана утверждает, что таковых нет?