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§ NG.kz
«Нельзя разрушить, не разрушаясь»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.10.19 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этим летом костанайцы почувствовали на себе жизнь в городе без полноценных деревьев: ни тени, ни увлажненного воздуха, ни эстетически здоровых крон высоких деревьев. Костанай превращается в зону, не пригодную для комфортного проживания человека.
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§ таноми52
Re: «Нельзя разрушить, не разрушаясь»
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1224
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.10.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
А последствия от этого пуха почему дамочки не перечисляют?


Последствия - дискомфорт и пожароопасность. Дискомфорт - ничто по сравнению с пользой от тополей. И, наконец, должны же люди идти на какие-то жертвы ради своей же экологической безопасности!
С пожароопасностью пусть соответствующие организации борются, им за это деньги платят. Да она и невелика.
А вот на счёт аллергии: это заблуждение стойко держится в народе десятилетиями. Видимо, образованность наша расти отказывается. Вон и поколение Абаек также продолжает твердить об аллергии от пуха!
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§ abaika95
Re: «Нельзя разрушить, не разрушаясь»
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1349
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Что правда? Сиракузец совсем не виноватый?! Это подлюги из ЖКХ не ведают что творят!?//

Скажите честно Вы чемто обижены на власть вообщем как к политическому институту?) Вот и царя уже задели) а там и до генсеков дойдем) может вы анархист-синдикалист?) Тогда понятно)
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§ yudjin
«Нельзя разрушить, не разрушаясь»
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6179
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.10.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Сиракузец совсем не виноватый?!

Да достаточно заглянуть в биографию и увидеть бывший Актюбинск. 7 лет на посту акима города и области и отсутствие полноценных, естественной формы деревьев в городе.
И там, как мы, не борются за лёгкие города, там менталитета, другая...

Цитата:
alex_60:
здоровенные лунки. и из машины поливают. красота.

Дык, это наверное потому что кустанайцы из раза в раз поднимают этот вопрос, а не равнодушно смотрят на преступления по отношению к деревьям, выращенным прошлыми поколениями жителей. И лицемерно не приводят поговорки про тень будущих сосен, втыкая их в землю с полипропиленовыми оковами на корнях.

[Исправлено: yudjin, 31.10.2019 - 12:08]
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§ юля елиссева
«Нельзя разрушить, не разрушаясь»
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1360
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 31.10.19 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
может вы анархист-синдикалист?

Анархистка я! внучка батьки Махно!
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§ abaika95
«Нельзя разрушить, не разрушаясь»
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1349
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 18:16
Комментарий удален модератором.
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§ kbkz1980
«Нельзя разрушить, не разрушаясь»
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4259
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.10.19 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
внучка батьки Махно!

Каким образом?
Его потомки связаны с Каз.ССР
но послед.прямой умер 1993г
Вы хто тогда?
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§ yudjin
«Нельзя разрушить, не разрушаясь»
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6179
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.11.19 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теория теорией, но в такой содержательный познавательный материал надо включать больше наглядных снимков с улиц города, чтобы "компетентные" специалисты с подрядчиками видели что бывает после их работы.

Цитата:
После глубокой обрезки дереву трудно противостоять инфекции (бактериям и грибам)

Вот такие грибы активно растут на тополях с подорванным иммунитетом после "омоложения":



Цитата:
на смену быстро вырастает множество тонких и слабых побегов, которые держатся на стволе гораздо слабее и легко обламываются при любой непогоде




[Исправлено: yudjin, 01.11.2019 - 09:43]
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§ Змея Подколодная
Re: «Нельзя разрушить, не разрушаясь»
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 765
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 01.11.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люто плюсую. Заболевания бронхо- легочной системы нам обеспечены. Вырубили все, варвары. Весь город закатали в брусчатку. За эстетический вид города- промолчу. Рогатки торчат повсюду.
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§ yudjin
«Нельзя разрушить, не разрушаясь»
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6179
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.11.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Рогатки торчат повсюду.

Это не рогатки ..это "мёртвые души" для выборов, которые всегда "ЗА"

;-)
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§ юля елиссева
«Нельзя разрушить, не разрушаясь»
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1360
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 01.11.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
предлагаю переименовать в город Кустанай в город Пеньков. Или по-казахски - Түбірқала

[Исправлено: юля елиссева, 01.11.2019 - 13:52]
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§ Маркс
Re: «Нельзя разрушить, не разрушаясь»
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 553
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 01.11.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Люди страдающие от аллергии на пух не должны иметь собственного мнения? Не имеет право высказать свое недовольство?

Люди страдают аллергией не только на тополиный пух (если есть такая аллергия), больше всего страдальцев на пыльцу сорняков и полевых трав, типа полыни. Слабо акимату побороться с полынью, которая неотделима от степи? И если уж бороться с аллергией, то справедливее было бы бороться с причинами для всех аллергиков, а не только для жалкой кучки страдальцев от тополей.

З.Ы. На самом деле пилят все подряд, невзирая на породу дерева, так что дело совсем не в аллергии.
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§ Маркс
Re: «Нельзя разрушить, не разрушаясь»
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 553
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 01.11.19 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И, кстати, попробуйте добиться в акимате спила реально аварийных деревьев. Будете обивать пороги, писать заявления, слать фотографии, звонить и надоедать, но ничего не добъетесь. Потому что дело не в безопасности и заботе о людях, не в улучшении ландшафтного дизайна города, а в банально-халтурном освоении выделенных миллионов.

Бесполезно взывать к здравому смыслу там, где денежные знаки залепили людям глаза. Остается только надеяться, что когда достигнем дна, останутся силы оттолкнуться и всплыть.
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