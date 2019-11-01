abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #5225





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 14:08 Цитата-//Абайка, а не Ваших ли рук это дело, разрушение системы образования, медицины? Не стыдно? 30-ть лет назад хоть что то функционировало ещё, а сегодня//





Все обиделись поуехавшие) и ещё одна внучка Татарского Махно и почему-то Витал)



Нет не моих рук дело) а ваших) вы все разрушили( страну,экономику,образование) и уехали) а мы сейчас разргребаем за вами) те кто остался ) у вас то срочно как все прахом пошло оказывается всю жизнь другая родина была, где все хорошо и опрятно) чеж вы такие любители фатерлянда в советское время не уехали?) Аааа тепло было,хорошо,кормили) а как чуть позже жить стали похуже сразу прыг в лодку и поплыли)

Развалили страну в 91 и уехали затем) Хех) патриоты етить)





Цитата-//мы местные все простим. Мы же ровные//



А что Витал обиделся на мои слова про уехавших?) Задело чем-то?,ну прости,не обижайся коли так)





Цитата-//человек просто зарплату отрабатывает//





Тут что-то говорили недавно за хамство и ответное хамство) Алекс извини заранее,но бред от врача-уролога устал слушать) пусть лучше про чиновников поведает с проблемами ниже пояса)