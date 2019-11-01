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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3865
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Телепон что-ли канадский.?

Корейский. Самвсун ))
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8455
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не переименуют.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8455
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учитывая что уехавшие, думая что решили что взяли за яйки местных. Предлагаю им отдельное, нормальное место предложить.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 255
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.11.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Снова начали мериться "кто кого на рупь дороже". Дальше более или менее содержательной беседы ожидать не стоит.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1349
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.11.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Абайка, а не Ваших ли рук это дело, разрушение системы образования, медицины? Не стыдно? 30-ть лет назад хоть что то функционировало ещё, а сегодня//


Все обиделись поуехавшие) и ещё одна внучка Татарского Махно и почему-то Витал)

Нет не моих рук дело) а ваших) вы все разрушили( страну,экономику,образование) и уехали) а мы сейчас разргребаем за вами) те кто остался ) у вас то срочно как все прахом пошло оказывается всю жизнь другая родина была, где все хорошо и опрятно) чеж вы такие любители фатерлянда в советское время не уехали?) Аааа тепло было,хорошо,кормили) а как чуть позже жить стали похуже сразу прыг в лодку и поплыли)
Развалили страну в 91 и уехали затем) Хех) патриоты етить)


Цитата-//мы местные все простим. Мы же ровные//

А что Витал обиделся на мои слова про уехавших?) Задело чем-то?,ну прости,не обижайся коли так)


Цитата-//человек просто зарплату отрабатывает//


Тут что-то говорили недавно за хамство и ответное хамство) Алекс извини заранее,но бред от врача-уролога устал слушать) пусть лучше про чиновников поведает с проблемами ниже пояса)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1224
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.11.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Цитата-//Дай расцелую// Не надо,тетя Таноми обидется)

Я не против, если мой інішек с кем-то поцелуется: молодо-зелено, гулять велено!(Пословица) :-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1224
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.11.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Снова начали мериться "кто кого на рупь дороже"



Кстати , Вит, прослушала эту песню по твоей рекомендации, понравился Бахыт-Компот,записала в свой сборник :-)

[Исправлено: таноми52, 01.11.2019 - 14:18]
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8455
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да изменилась жизнь. Сегодня и тогда. Когда Канада уезжала, тогда да, трусы можно были купить по блату. Драг. То что он скидывает. Понимаю. Мы это только в кино видели в 80 году.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8455
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Таноми. Ладно. Раз уже в сборнике.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4259
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.11.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тов.модераторы,вы там Серого в лесу забыли :lol:
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8455
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Таже тема. Вася Обломов. Песенка про письмо счастье.
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