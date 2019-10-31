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≡ "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.10.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Айсин рассылал письма в адрес предпринимателей с требованием перечислить деньги в ОФ "Suiіkti Qostanai" для ремонта фасада дома по пр. Абая в Костанае, - доложил следователь департамента антикоррупционной службы Кайрат ЖУСУПОВ
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§ abaika95
"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1349
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.11.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Так что получается в итоге - даже формально что ли не оппозиция?)))//

Формально не формально,первый раз просто сейчас слышу что А.Сергазинова член компартии)
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* Сталкер
Re: "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 131
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 01.11.19 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
первый раз просто сейчас слышу что А.Сергазинова член компартии

Костанайские коммунисты посадили деревья в честь 100-летия комсомола
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§ Кушмурунец23
"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 01.11.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Именно такая бутафорская она и есть))) Оппозиция эта))) Да ещё, на мой взгляд, и глубоко псевдокоммунистическая...

Да, да, потом выяснилось, что они в контакте с Аскаром, нынешним областным главой компартииЦитата:
Сталкер:
Без понятия, как она считалась и считалась ли когда-либо ею вообще))) Постоянно в СМИ мелькает она в деятельности от компартии. Вроде на каких-то там руководящих должностях в костанайском филиале компартии, вот об этом неоднократно видел информацию.

Совершенно верно, сам глава филиала меня в свое время "презентовал" в "гражданские журналисты" Александре. Цитата:
abaika95:
О как!) Даже такое бывает) а подробности можно узнать?) Или это так мысли вслух?)

Летом случайно где то увидел заметку, что набирают на обучение гражданских журналистов, т.е. вебинары и публикуйся у них. Даже платить обещали за статьи.
У меня давно уже свой сайт и постоянно я что то там про наших акимов и т.д. "пописываю" Ну возьми я и напиши, что мол вам такие конечно же не подойдут.
Оказалось что я их заинтересовал и меня включили в список. В общем оказалось что КостМедиа выиграла тендер, на отбор на обучение гражданских журналистов от Кост области. Придумали название,гражданские журналисты))) Думаю, что это блогеры. В общем свели меня с Александрой, была создана группа в ватсапе идаже прошел первый вебинар по основам журналистики и т.д. После первого вебинара, с меня попросили что нибудь написать для их сайта, но оказалось, что у них не тот формат в котором я пишу. Когда я попытался объясниться, что нужно ведь писать для людей а не ... В общем, свобода слова , мыслей здесь не прошла и меня быстро Александра "выкинула" из списков гражданских журналистов Костанайской области. :lol: :lol: :lol: Кстати, наверно главной причиной моего изгнания, стал мой вопрос: а за счет чего вы существуете? Ведь сайт практически мало посещаем. Это группа сайтов в которой вроде как и есть комментарии, но никто их не пишет. А порой так и написано, комментарии отключены. Я попытался несколько раз комментировать, вот только модераторы до сих пор проверяют мои пару строк.
Это было перед майскими праздниками. С тех пор я стал посматривать за их деятельностью, ведь в фейсбуках и прочих сетях мы были в друзьях и даже общие друзья бывшего акима Аулиекольского района, "погоревшего на мелочах".
Вот на "НГ" вышла статья о "Лапше А...а". Я на своей шкуре когда то испытал, как публиковать подобные статьи.
Но тема о "Лапше А...а" на "независимом ресурсе" звучит, как вырванное из контекста видео. Вот вам цепочка, вернее будет - замкнутый круг. Как в той знаменитой на просторах ютубе песнь: я тттрух, ты труххх...

[Исправлено: Кушмурунец23, 01.11.2019 - 13:49]
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* Сталкер
Re: "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 131
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 01.11.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
В общем, свобода слова , мыслей здесь не прошла и меня быстро Александра "выкинула" из списков

И не пройдёт))) У них там своя своеобразная редполитика. И откровенной заказухой тоже не брезгуют)))) В общем, как видим по этой конкретной теме о деятельности ОФ, эти интересные коммунисты присосались много к чему интересному)))
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§ Кушмурунец23
"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 01.11.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх, так бы все у них хорошо сложилось, если бы не "попадалово" Кисикова... И деньги бы, я думаю, все "богатеи" в фонд перечислили и даже здания Костаная покрасили ) Это он, бывший аким во всем виновен. Интересно, а как из других районов? Там писем с просьбами, случайно, не было?
Неужели только нашему Аулиекольскому району выпала такая честь помочь фонду?

[Исправлено: Кушмурунец23, 01.11.2019 - 14:37]
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§ Кушмурунец23
Re: "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 01.11.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
У них там своя своеобразная редполитика. И откровенной заказухой тоже не брезгуют)

Наверно так оно и есть, те кто "помогают" фонду, наверно имеют право... :lol:
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§ abaika95
"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1349
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.11.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//попросили что нибудь написать для их сайта, но оказалось, что у них не тот формат в котором я пишу//

Вот сейчас вдвойне интересней стало) а какой же им формат нужон тогда был?)


Цитата-//тема о "Лапше А...а" на "независимом ресурсе" звучит, как вырванное из контекста видео//

Справедливости ради сказать но и на НГ эта ситуация подавалась как отчёт с брифинга)
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§ Кушмурунец23
"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 01.11.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде простая статья, ну мол попросили "богатеев" помочь фонду. Ну и ладно, не украл же, не взял же взятку
:lol: :lol: :lol:
А какая интересная картинка вырисовывается. И схема то простая, а сколько "всякого" в ней может скрыто!
Эх, Казахстан, куда мы катимся!

[Исправлено: Кушмурунец23, 01.11.2019 - 14:50]
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§ Кушмурунец23
"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 01.11.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Справедливости ради сказать но и на НГ эта ситуация подавалась как отчёт с брифинга)

Вообще то , да! :lol:
Просто подача материала разная.
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§ abaika95
"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1349
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.11.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вообще то , да! Просто подача материала разная/


Хм вопрос из журналисткой философии) я понимаю к чему вы ведёте и клоните)

Но, если есть некая ситуация по которой дали комментарий и ответ,редакция может сама же решить в каком ключе выдавать материал?) НГ нейтрально дали инфу по брифингу и вставили свое "расследование" по курткам что никак не влияло на позицию по ситуации с видео) другая газета решила встать на позицию того что,раз дали официальный ответ и впринципе все редакция (к примеру) согласна что в видео все шито белыми нитками,то материал будет "за фековость ролика")

Или по вашему надо чтобы все были определено на стороне авторов видео и поддерживали их позицию?)
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§ Серый волк
Re: "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10800
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.11.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вы блин наивные!
Это такая коммунист, как я испанский лётчик!
Вот Абайко это обычный форумный пустобрёх.
Там же более широкого профиля, они и коммунистов изобразить могут когда надо и якобы оппозицию для вида, и фальшивые вэбинары.
Только вы правы абсолютно им нужны только фантики, реальные проблемы им не нужны, нужны фантики безобидные.
И даже эта дурацкая история с фальшивым ядовитым фасадом, на которой запалились, это побочка в этом фонде-прокладке для аккумулирования коррупционных поборов.
Главную цель уже люди хорошо видящие давно смогли понять и не раз описали. Основная цель подобных фондов-прокладок приготовить мешок разъездным папиным посланцам.
Приехал, послушал сказки о благополучии увёз в Нурсултан мешок.
Дальше местная шайка может грабить область сколько захочет безнаказанно. Ибо уплочено.
Никаких тротуаров, остановок, дорог, не будет. Будут только имитации работ и отмазки зиц председателя ЖКХ которому не дадут.
Ибо тратить не резон.
Если мешок есть и никто контролировать не будет.
:-)
А всё остальное им до лапочки.
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§ abaika95
"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1349
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.11.19 - 15:52
Комментарий удален модератором.
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* Сталкер
Re: "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 131
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 01.11.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Это такая коммунист, как я испанский лётчик!

Цитата:
Серый волк:
они и коммунистов изобразить могут когда надо и якобы оппозицию для вида


Так и я о чём)))
Только не прямым текстом изложил сию мысль)))

На деле всё ещё куда проще: та же бутафорская акжоловско-коммунистическая оппозиции на хорошей "дотационной" игле у власти сидит. И вот такие местные общественники тоже, как видим, руками чиновников пополняют средства своих фондов.

Ну и, конечно, такая вот "оппозиция" выполняет порой роль нужного буфера, а когда надо и прокладки... Там вариантов ооо-ох как много у них. Звали меня в своё время в эту шайку, послал на фиг - губки надули, деятели фиговы))))
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