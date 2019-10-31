Цитата: Сталкер:

Именно такая бутафорская она и есть))) Оппозиция эта))) Да ещё, на мой взгляд, и глубоко псевдокоммунистическая...

Да, да, потом выяснилось, что они в контакте с Аскаром, нынешним областным главой компартииЦитата: Сталкер:

Без понятия, как она считалась и считалась ли когда-либо ею вообще))) Постоянно в СМИ мелькает она в деятельности от компартии. Вроде на каких-то там руководящих должностях в костанайском филиале компартии, вот об этом неоднократно видел информацию.

Совершенно верно, сам глава филиала меня в свое время "презентовал" в "гражданские журналисты" Александре. Цитата: abaika95:

О как!) Даже такое бывает) а подробности можно узнать?) Или это так мысли вслух?)

Летом случайно где то увидел заметку, что набирают на обучение гражданских журналистов, т.е. вебинары и публикуйся у них. Даже платить обещали за статьи.

У меня давно уже свой сайт и постоянно я что то там про наших акимов и т.д. "пописываю" Ну возьми я и напиши, что мол вам такие конечно же не подойдут.

Оказалось что я их заинтересовал и меня включили в список. В общем оказалось что КостМедиа выиграла тендер, на отбор на обучение гражданских журналистов от Кост области. Придумали название,гражданские журналисты))) Думаю, что это блогеры. В общем свели меня с Александрой, была создана группа в ватсапе идаже прошел первый вебинар по основам журналистики и т.д. После первого вебинара, с меня попросили что нибудь написать для их сайта, но оказалось, что у них не тот формат в котором я пишу. Когда я попытался объясниться, что нужно ведь писать для людей а не ... В общем, свобода слова , мыслей здесь не прошла и меня быстро Александра "выкинула" из списков гражданских журналистов Костанайской области. Кстати, наверно главной причиной моего изгнания, стал мой вопрос: а за счет чего вы существуете? Ведь сайт практически мало посещаем. Это группа сайтов в которой вроде как и есть комментарии, но никто их не пишет. А порой так и написано, комментарии отключены. Я попытался несколько раз комментировать, вот только модераторы до сих пор проверяют мои пару строк.

Это было перед майскими праздниками. С тех пор я стал посматривать за их деятельностью, ведь в фейсбуках и прочих сетях мы были в друзьях и даже общие друзья бывшего акима Аулиекольского района, "погоревшего на мелочах".

Вот на "НГ" вышла статья о "Лапше А...а". Я на своей шкуре когда то испытал, как публиковать подобные статьи.

Но тема о "Лапше А...а" на "независимом ресурсе" звучит, как вырванное из контекста видео. Вот вам цепочка, вернее будет - замкнутый круг. Как в той знаменитой на просторах ютубе песнь: я тттрух, ты труххх...



[Исправлено: Кушмурунец23, 01.11.2019 - 13:49]