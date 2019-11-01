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§ NG.kz
"Прятался в шкафу" - подозреваемого в мошенничестве задержали полицейские Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37130
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.11.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24-летний молодой человек промышлял тем, что, садясь в такси, входил с водителем в доверительные отношения, занимал у них небольшие суммы и скрывался. 5 водителей, занимавшихся частным извозом, подали заявление в полицию.
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* сайлау курманов
Re: "Прятался в шкафу" - подозреваемого в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3226
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.11.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как быть с теми кто у продавцов берет под запись и годами не заходит в этот магазин. Тоже мошенники, скажете не давайте, но из года в год продолжается одно и тоже
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