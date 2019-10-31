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§ NG.kz
Налил и поделил
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37130
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.10.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кайзершмаррн, или королевский омлет, или гигантская оладья... - подобие этого блюда мы тоже изготовили на даче и съели, облизываясь. Настоящий кайзершмаррн готовят, вводя в тесто взбитые белки. Выливают его на сковородку, пекут с одной стороны, делят лопаточкой, переворачивают, так допекают, подают с сиропами, мороженым, миндалем и тому подобными радостями. Известнейший австрийский десерт. За счет белков получается пористым, воздушным.
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§ kbkz1980
Re: Налил и поделил
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4258
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.10.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фото можно же сделать дачного десерта.
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* юля елиссева
Re: Налил и поделил
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1360
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 31.10.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лень было даже из Галамтора скачивать :)
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§ drakon
Re: Налил и поделил
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17713
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.10.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лиля-Юля, выставили бы свои фоты... :lol: :lol: :oops:
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§ drakon
Налил и поделил
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17713
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.10.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свои - блюды... :lol:
Выставили бы... :oops:
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§ kbkz1980
Налил и поделил
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4258
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.10.19 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет у нас блюд
Талоны на продукты ещё не выдали.
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§ drakon
Re: Налил и поделил
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17713
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.11.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Талоны на продукты ещё не выдали.

Сегодня 1 число. У нас 1 - выдают... :lol: :-o
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