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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3865
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Телепон что-ли канадский.?

Корейский. Самвсун ))
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8451
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не переименуют.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8451
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учитывая что уехавшие, думая что решили что взяли за яйки местных. Предлагаю им отдельное, нормальное место предложить.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 255
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.11.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Снова начали мериться "кто кого на рупь дороже". Дальше более или менее содержательной беседы ожидать не стоит.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1344
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.11.19 - 14:08
Комментарий проходит проверку.
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1223
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.11.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Цитата-//Дай расцелую// Не надо,тетя Таноми обидется)

Я не против, если мой інішек с кем-то поцелуется: молодо-зелено, гулять велено!(Пословица) :-)
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