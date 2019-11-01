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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8451
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О. Ещё. Вы татары. Хопь. На кухню
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3835
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.11.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, а не Ваших ли рук это дело, разрушение системы образования, медицины? Не стыдно? 30-ть лет назад хоть что то функционировало ещё, а сегодня? :-o
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3835
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.11.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ребят Канадцы,Немцы не обижайтесь)

Да никто вроде и не обижается, я макса предупреждал, если что ;-)
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10799
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.11.19 - 13:35
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3865
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То были цветочки. Ща начнется хардкор ))
Цитата:
elektron:
я макса предупреждал, если что
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8451
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
В смысле, ребята, канадцы, немцы, не обижайтесь.? А мы местные все простим. Мы же ровные. Да?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3865
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ, хелоуин закончился, не забываем убрать праздничный декор с компов :lol:

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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3835
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.11.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А мы местные все простим.

Виталь, ну не начинай. Сам то ещё местный? :-P
Или тоже уже поуехавшмй! :lol:
Сидим пыхтим потихоньку.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3865
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А мы местные все простим

Витал, тут два варианта. Ты либо понаехавший, либо поуехавший. Местным тебя не хотят признавать. Мне жаль тебе это напоминать. :-(
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§ юля елиссева
Флуд и оффтопик (часть 4)
юля елиссева


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Сообщений: 1360
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 01.11.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А мы местные все простим.

ну чего на этого ущербного нурлыбота обижаться то? человек просто зарплату отрабатывает
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8451
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Это че за конструкцию ты тут выводил? Телепон что-ли канадский.?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3865
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

Вот еще бы чуть-чуть помягче и прям по драконовски добро и ласково бы получилось. Но уже очень недурно. :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3865
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Витал, тебе выделили? одну улицу и сказали типа живи тут Витал, эта улица твоя, ты тут местный, твою улицу не переименуем никогда.?

[Исправлено: maxsaf, 01.11.2019 - 13:54]
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4258
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.11.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

И внучка Махно прибежала.
С одной и той же фразой. :lol:
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10799
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.11.19 - 13:59
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
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