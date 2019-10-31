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≡ "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37127
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.10.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Айсин рассылал письма в адрес предпринимателей с требованием перечислить деньги в ОФ "Suiіkti Qostanai" для ремонта фасада дома по пр. Абая в Костанае, - доложил следователь департамента антикоррупционной службы Кайрат ЖУСУПОВ
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§ abaika95
Re: "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из...
abaika95


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Сообщений: 1339
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно получается того первого зама понизить а этих сразу уволить?) А в чем между тем и этими разница?) Такие же письма посылали) также деньги собирали,кстати где эти деньги?) Дошли они не дошли до фонда?) Или все у Кисикова осело?)
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§ Coopidon
Re: "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 31.10.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
на фирменных бланках акимата района в адрес предпринимателей с требованием перечислить деньги в общественный фонд "Suiіkti Qostanai" для ремонта фасада дома по пр. Абая в Костанае,

Наверняка в письме было ещё одно, но ооочень существенное уточнение...
Там, 100%, было добровольно перечислить...деньги.
А это меняет дело :-o
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* Сталкер
Re: "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 128
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 31.10.19 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/// Директор фонд Александра Сергазинова пояснила, что никогда не давала таких указаний.

/// Сам Асет Айсин пояснил - рассылая письма, он не понимал, что совершает что-то противоправное. - В письмах мы просто указывали расчетный счет фонда, - сказал заместитель акима. - Призыв был от фонда помочь с ремонтами фасадов в честь 140-летия областного центра.

Такое впечатление, что цирк уехал, а клоуны остались... Что означает - был призыв от Фонда помочь? И что? Фонд попросил - а чиновники ринулись на призыв некого фонда бабосики собирать? Ну сказка же... А вот в то, что чиновники района начали выполнять указание не Сергазиновой, а облакимата - в это да, вполне можно поверить.
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§ Серый волк
"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
Серый волк


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Сообщений: 10795
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.10.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Ну сказка же... А вот в то, что чиновники района начали выполнять указание не Сергазиновой, а облакимата - в это да, вполне можно поверить.

А теперь у них у всех поголовно: "Я не я, лошадь не моя, ничго не знаю, ничего не понимаю, забывчивость сплошная и директор фонда вообще ни сном ни духом, Вау ничего не двала и откуда-то деньги! Фокус-покус наверное!

Ещё интереснее за чей счёт демонтировать и утилизировать это горючее безобразие и ремонтировать дыры в фасадах.
А то с утилизацией опасных отходов при этих чиновниках опять сплошная уголовщина получается прямо в соседних ветках доутилизировались опасные отходы до хранения в снятых гаражах и вываливания в лесу.
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§ Серый волк
Re: "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из...
Серый волк


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Сообщений: 10795
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.10.19 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю возникал ли вопрос, о возмещении коррупционных сумм поборов крестьянам. Или их совсем уже за темных нечеловеков считают?
:lol:

А вот новости утилизации опасных отходов в области.
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36592
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§ abaika95
Re: "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из...
abaika95


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Сообщений: 1339
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 19:40
Комментарий удален модератором.
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§ Кушмурунец23
"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
Кушмурунец23


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Сообщений: 304
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 31.10.19 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Директор фонд Александра Сергазинова пояснила, что никогда не давала таких указаний."
Это журналист, Сергазинова? О как, все закручено!
Ай, я, яй! Как все у нас, по моему мнению, все прогнило. А Асет Айсин еще недавно образованием района руководил и вот на тебе. Ну просто попросил "богатеев" района помочь фонду, которым руководит Александра Сергазинова, ну что из этого шум поднимать)))) Вон в 1917-ом комуняки вообще всех богатеев расстреляли.
Александра, Александра... мда, вот такая вот оппозиция, в очередной раз я, к сожалению, не ошибся. Спасибо что "выгнала" меня после первого вебинара из гражданских журналистов.
:lol:
НГ к счастью, пока остается единственным порядочным СМИ, который я знаю на сегодняшний день в Казахстане. Спасибо вам!

[Исправлено: Кушмурунец23, 31.10.2019 - 23:46]

[Исправлено: Кушмурунец23, 31.10.2019 - 23:47]
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§ Кушмурунец23
"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 304
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 01.11.19 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дисциплинарное дело руководителя аппарата районного акима было связано с уголовным делом экс-акима Аулиекольского района Асхата Кисикова. В сейфе, стоящем в кабинете Ибрагима Бекмухамедова, хранились 1,285 млн тенге и $600. По словам Бекмухамедова, деньги передал ему Кисиков, сообщив, что это его личные средства.

Да, да, да... валите все на Кисикова. На вашего бывшего товарища и друга, в том числе и по партии НурОтан
Кисиков попросил личные деньги сохранить в его сейфе... пиСееец :lol:
Кисикову негде было такие "огромные суммы" у себя дома хранить :lol: :lol: :lol:
Наверно заначка Кисика, от жены прятал
Код:
И эти люди были у власти Аулиекольским районом задолго до прихода Кисикова

Да, всех надо гнать, пока не поздно, вместе с аРхимедом!
И эти люди рулят , это благодаря таким у нас...
Позоррррр
А деньги тогда придется Асхату вернуть, он терь безработный и судимый. и детей у него не мало, самому малому меньше года. Средства очень нужны

[Исправлено: Кушмурунец23, 01.11.2019 - 00:12]
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§ oraz
Re: "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из...
oraz


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 25.05.12
Отправлено: 01.11.19 - 08:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что ни буча коррупционная, то в Аулиеколе. Верните Филиппова, индейцы
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§ abaika95
Re: "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из...
abaika95


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Сообщений: 1339
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.11.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Александра, Александра... мда, вот такая вот оппозиция, в очередной раз я, к сожалению, не ошибся. Спасибо что "выгнала" меня после первого вебинара из гражданских журналистов//


О как!) Даже такое бывает) а подробности можно узнать?) Или это так мысли вслух?)
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* Сталкер
Re: "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 128
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 01.11.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
мда, вот такая вот оппозиция

Именно такая бутафорская она и есть))) Оппозиция эта))) Да ещё, на мой взгляд, и глубоко псевдокоммунистическая... Как видим, в случае чего, фонд, открытый деятелями, весьма щедро поддерживается предпринимателями при помощи местных чиновников. Не думаю, что чиновники начнут поддерживать какие-либо общественные организации, далёкие от них...
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§ abaika95
"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1339
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.11.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Именно такая бутафорская она и есть))) Оппозиция эта)//



А что Александра Сергазинова когда-то считалась оппозицией?)
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* Сталкер
"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 128
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 01.11.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что Александра Сергазинова когда-то считалась оппозицией?

Без понятия, как она считалась и считалась ли когда-либо ею вообще))) Постоянно в СМИ мелькает она в деятельности от компартии. Вроде на каких-то там руководящих должностях в костанайском филиале компартии, вот об этом неоднократно видел информацию.

Сам же я этим вопросом никогда не интересовался, так как просто не интересна не сама КНПК ни иже с нею и их функционеры, так как тут всё понятно.

А сама по себе КНПК и её придатки или коалиционные однотипные политические движения декларируют себя как некую оппозиционную силу (на деле одна лишь бутафория). Или А.Сергазинова не имеет отношения к КНПК и иже с нею? Тогда вообще ничего не понимаю.

А если КНПК не оппозиционная партия Нур-Отану хотя бы формально - тогда она какая? Коалиционная что ли?))) Ну тогда цирк да и только))) Так что получается в итоге - даже формально что ли не оппозиция?)))

[Исправлено: Сталкер, 01.11.2019 - 12:11]
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* Сталкер
Re: "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 128
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 01.11.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А так, конечно, здорово, чиновники, состоящие в правящей партии Нур-Отан, собирают средства, и немалые средства (во всяком случае проявляют немалое рвение в этом вопросе) - в фонды, открываемые функционерами от других партий, формально себя декларирующими некими оппозиционными силами))))
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