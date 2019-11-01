olegggon Re: "Нет никаких злых скупщиков" - как формируется... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1036

Регистрация: 01.07.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:12 А где же крупные мясокомплексы, которые должны были появиться уже несколько лет назад? В случае работы с ними совсем другие расклады должны быть. И ещё, вечером у нас цена особо не опускается.