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Дисциплинарное дело руководителя аппарата районного акима было связано с уголовным делом экс-акима Аулиекольского района Асхата Кисикова. В сейфе, стоящем в кабинете Ибрагима Бекмухамедова, хранились 1,285 млн тенге и $600. По словам Бекмухамедова, деньги передал ему Кисиков, сообщив, что это его личные средства.
Да, да, да... валите все на Кисикова. На вашего бывшего товарища и друга, в том числе и по партии НурОтан
Кисиков попросил личные деньги сохранить в его сейфе... пиСееец
Кисикову негде было такие "огромные суммы" у себя дома хранить
Наверно заначка Кисика, от жены прятал
Код:
И эти люди были у власти Аулиекольским районом задолго до прихода Кисикова
Да, всех надо гнать, пока не поздно, вместе с аРхимедом!
И эти люди рулят , это благодаря таким у нас...
Позоррррр
А деньги тогда придется Асхату вернуть, он терь безработный и судимый. и детей у него не мало, самому малому меньше года. Средства очень нужны
[Исправлено: Кушмурунец23, 01.11.2019 - 00:12]