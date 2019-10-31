Цитата: abaika95:

А что Александра Сергазинова когда-то считалась оппозицией?

Без понятия, как она считалась и считалась ли когда-либо ею вообще))) Постоянно в СМИ мелькает она в деятельности от компартии. Вроде на каких-то там руководящих должностях в костанайском филиале компартии, вот об этом неоднократно видел информацию.



Сам же я этим вопросом никогда не интересовался, так как просто не интересна не сама КНПК ни иже с нею и их функционеры, так как тут всё понятно.



А сама по себе КНПК и её придатки или коалиционные однотипные политические движения декларируют себя как некую оппозиционную силу (на деле одна лишь бутафория). Или А.Сергазинова не имеет отношения к КНПК и иже с нею? Тогда вообще ничего не понимаю.



А если КНПК не оппозиционная партия Нур-Отану хотя бы формально - тогда она какая? Коалиционная что ли?))) Ну тогда цирк да и только))) Так что получается в итоге - даже формально что ли не оппозиция?)))



[Исправлено: Сталкер, 01.11.2019 - 12:11]