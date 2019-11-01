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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3851
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Куда ты льешь?

Ты щас о чем? Просто мы уже за бензин начали разговор ))
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* Rexyn
Флуд и оффтопик (часть 4)
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 172
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 01.11.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
По поводу рыбалки - тема для целой статьи


Ну вот и написали бы)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3826
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.11.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а вот на такое как отвечать?)

А что не так, в мире всё относительно, абсолютные цифры в данном контексте не уместны :lol:
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8445
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:

Ладно.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1339
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.11.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А что не так, в мире всё относительно//


Слив засчитан.
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1221
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.11.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ну здесь психологом быть не надо Таноми глаз положила на Абайку)) Скажу по секрету, это мадам.


А, и пусть! В виртуальном мире всё возможно:" Я буду Алла Пугачёва,
Он будет Гарик Сукачёв..."
:lol:
Могут быть и другие варианты 8-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1339
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.11.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Он будет Гарик Сукачёв..."//


Почему сразу Сукачёв!!?) Никогда не любил и не уважал этого полуалкоголика с псевдодворовым-зоновским амплуа)


Да и вы на Пугачёву не похожи)
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* Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 249
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.11.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда. 1000 литров бензина в Канаде составляет 25% от средней заработной платы, а та же 1000 литров у нас составляет больше чем средняя заработная плата. С таким соотношением и я бы пожалуй на пикапе 6-ти литровом ездил.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8445
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Другой вариант - это я. Не?))
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§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 719
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 01.11.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ладно

Ладно)
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* Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 249
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.11.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:

Возможно имел ввиду что продажи у форда упали :oops:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3851
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Мда. 1000 литров бензина в Канаде составляет 25% от средней заработной платы, а та же 1000 литров у нас составляет больше чем средняя заработная плата. С таким соотношением и я бы пожалуй на пикапе 6-ти литровом ездил.

Воооот. Теперь началась правильная математика :lol:
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1221
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.11.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Другой вариант - это я. Не?))



Увы,Vit! Из чувства женской солидарности я вынуждена отказаться от тебя! Ты навечно принадлежишь Лиле.
Ты попался! Сам виноват! :-) :-P
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3851
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Другой вариант - это я. Не?

Будь настойчивее, увереннее, никаких вопросительных знаков!!! :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3826
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.11.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Слив засчитан.

Вы что то сливаете? могу и расчётный счёт относительный указать 8-) :-P
Посчитайте доход - приход. Может тогда нальётся что то, а не сольётся :lol:
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