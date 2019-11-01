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Страница 342 из 342«1...340341342
* Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 244
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.11.19 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Благодарю! А насколько накладно иметь такой автомобиль конечно же относительно средних доходов? Просто для примера: Налог на транспорт для объема 5,7 литра у нас составляет 500К в год(приблизительно 1300$ США) допустим за год проезжаем 20К км тогда на безин уйдёт примерно столько же. То бишь примерно миллион, плюсом масло и прочее пусть 1.2~1.3КК. Получается что даже при мнимой "средней температуре по больнице" 2,5 месяца нужно работать только на эту машину, при реальной же от полугода и выше.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8434
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Вы о разных вещах говорите. Там чел потключил к инету деревню. и получил зп на которую он смог купить дом, машину. Тут чел после этого, пошёл в магаз и купил носки, продукты, детей в школу одел. Разные вещи.)
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* Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 244
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.11.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Это я как раз понимаю. Но всё равно благодарю!
Кстати. "Скобочки" от Макса в Ваш адрес призваны показать что он улыбается разговаривая с Вами, что однозначно характеризует беседу как приятную для человека, так что, думаю, Вам стоит радоваться.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3837
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сори я отвлекся на котлетки из лосося, позже отвечу ))
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§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6775
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.11.19 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Огромные пикапы повсюду, движки 5.7 и выш

Цитата:
maxsaf:
Я это не могу обьяснить

Никогда не понимал эту машину пикап,зачем она?
Если нужен авто для перевозки грузов то практичнее взять фургон.
Если для перевозки грузов и пассажиров то бусик.
А нафига этот недоавтомобиль,зачем мене кузов под открытым небом,что бы каждый раз когда я перевожу товар накрывать его тентом на случай дождя или снега?
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* Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 244
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.11.19 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сори

О! Право не стОит извиняться! В конце концов отвечать на вопросы не входит в Ваши обязанности
Прошу прощения за ремарочку. Этого лосося Вы сами изловили или приобрели в магазине? Тут без даже тени сарказма, насколько Вам близок активный отдых вроде рыбалки или охоты?

[Исправлено: Butch, 01.11.2019 - 10:05]
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8434
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня точно не бутч,. Бухтит. Кому пароль отдал?)
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* Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 244
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.11.19 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Если нужен авто для перевозки грузов то практичнее взять фургон.

Здесь, боюсь, есть возражения. Насыпные грузы как то песок, щебень, навоз и пр. удобнее в плане погрузки-разгрузки именно в открытом кузове.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3820
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.11.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Если нужен авто для перевозки грузов то практичнее взять фургон.

Это Канада. Так думаю ;-)
Практичность или ещё что, не важно. Хотя на пикапе или с пикапом, тоже можно дела творить.
Бензин дешевле чем вода в Костанае. 8-)
Вот и развлекаются. ;-)
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* лимон
Флуд и оффтопик (часть 4)
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1123
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 01.11.19 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Никогда не понимал эту машину пикап,зачем она?


наверняка пикап не единственная машина в семье, и если есть свой дом, для перевозки грузов без прицепа это хороший вариант
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3820
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.11.19 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно Гогу сегодня ещё, или в понедельник "выпустят" :lol: 8-)

[Исправлено: elektron, 01.11.2019 - 05:14]
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