Butch Флуд и оффтопик (часть 4) #5116





(Полноправные пользователи) Сообщений: 244

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:27 Цитата: maxsaf:



Благодарю! А насколько накладно иметь такой автомобиль конечно же относительно средних доходов? Просто для примера: Налог на транспорт для объема 5,7 литра у нас составляет 500К в год(приблизительно 1300$ США) допустим за год проезжаем 20К км тогда на безин уйдёт примерно столько же. То бишь примерно миллион, плюсом масло и прочее пусть 1.2~1.3КК. Получается что даже при мнимой "средней температуре по больнице" 2,5 месяца нужно работать только на эту машину, при реальной же от полугода и выше.