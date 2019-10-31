Vit Re: 10 процентов от взятки хотят платить казахстанцам за... #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8434

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:52 Готов бесплатно это делать. Вчера было превышение скорости. На 2-3км от разрешеной. Ну явно же не хулиганское превышение. Понимая что полюбому будет мозгоедство. (не впервой)) сел и молчу. Он ой бай, ой бай превышение, ой бай. Я, договоримся. Он 5. Я 2. Он штраф то 12. Я почему 12? Он штраф такой. Я могу и за 6 через 3 минуты оплатить через онлайн. Он все равно 5. Выписывай тогда. Теперь внимание?! Оно мне стало намекать что повторный штраф будет на Лишение уже. Хотя нет этого уже. Можно хоть 3-8 накидать.