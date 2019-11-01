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§ NG.kz
Что будут делать с 45 тысячами «выпадающих» из ОСМС жителей Костанайской области?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37123
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.11.19 - 07:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос прозвучал сегодня, 31 октября, на заседании областного штаба по внедрению системы обязательного социального медицинского страхования. С 1 января 2020 года должно начаться ее полномасштабное функционирование.
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§ Vit
Re: Что будут делать с 45 тысячами «выпадающих» из ОСМС жителей...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8428
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 07:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не сарказм. Если читайте. Ну правда, у нас/вас выпадают не 45 000. А все. Пройти чёт очень сложное, то Обезательно сломан аппарат или очередь до 2050 года. Завязывайте уже. Ну сколько можно уже? Хорош уже тупо руки вверх подымать. Думайте, думайте. Уверен есть чем.
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§ Vit
Что будут делать с 45 тысячами «выпадающих» из ОСМС жителей Костанайской области?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8428
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 07:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот даже Сыкымы(вроде врач) часто меня носом тыкал. Мол хорош сопли матать. А потом бац и поплыл. Дети у него с красным дипломом в рф остались. Почему?
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