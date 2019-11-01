Vit Re: Что будут делать с 45 тысячами «выпадающих» из ОСМС жителей... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8428

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:37 Это не сарказм. Если читайте. Ну правда, у нас/вас выпадают не 45 000. А все. Пройти чёт очень сложное, то Обезательно сломан аппарат или очередь до 2050 года. Завязывайте уже. Ну сколько можно уже? Хорош уже тупо руки вверх подымать. Думайте, думайте. Уверен есть чем.