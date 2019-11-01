Vit Флуд и оффтопик (часть 4) #5107





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8428

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 06:57 Цитата: maxsaf: В смысле два? Один держишь чтоб за хлебом гонять. Второй по девкам?) честно не мои слова. Давно было, пришёл устраиваться в одну компанию. Сидит пенс, бос. Мне так и говорит, да я в твои годы уже две машины имел. На одной жену катаю, на второй любовницу. Мне тогда ещё было, я только с техникума короче))