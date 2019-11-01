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Страница 341 из 341«1...339340341
§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8428
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 06:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
По пацански)) или ты тоже абаку любишь?)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3832
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 06:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Предлагаю пофлудить о Канадской кухне

Канадская кухня это амальгама сурового, но справедливого североамериканского фастфуда с вкраплениями изящной и вкусной немецкой и восточно-европейской кухнями, местами дополняемая китайской, индийской и другими кухнями Азии. Так же традиционно широко представлена мексиканская кухня. Список этим не ограничивается. Канада сильна разнообразием, имхо. ;-)

[Исправлено: maxsaf, 01.11.2019 - 06:38]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3832
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 06:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
По пацански)) или ты тоже абаку любишь?)

Тут слух прошел что он - это она. Кому в этом мире можно верить? )))
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8428
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 06:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Понятно. Вобщем нет у вас национальной кухни.) кто че мог тот и замудрил украв.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3832
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 06:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Понятно. Вобщем нет у вас национальной кухни.) кто че мог тот и замудрил украв.

Точняк. Каждый понаехавший свою тему тащит с собой )) И иногда - очень не дурно. Работал одно время в немецкой компании, там такими вкусняшками подкармливали - высший класс. Особенно сладенькое ;-) :lol:

[Исправлено: maxsaf, 01.11.2019 - 06:44]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3832
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 06:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
У Вас какой автомобиль в смысле кузова?

Два кроссовера. В чем подвох? ))

[Исправлено: maxsaf, 01.11.2019 - 06:50]
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8428
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 06:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В смысле два? Один держишь чтоб за хлебом гонять. Второй по девкам?) честно не мои слова. Давно было, пришёл устраиваться в одну компанию. Сидит пенс, бос. Мне так и говорит, да я в твои годы уже две машины имел. На одной жену катаю, на второй любовницу. Мне тогда ещё было, я только с техникума короче))
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