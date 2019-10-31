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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17712
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.10.19 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Таноми,а чьи комменты вам здесь по нраву?

Уверен, что - Мои... :lol: :oops: :-P
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1217
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.10.19 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Таноми,а чьи комменты вам здесь по нраву?



Лучше скажу какие - передающие суть тем и желательно с долей юмора (во флуде можно и без особой "сути", просто пообщаться, пошутить, "порезвиться",чисто по-человечески)
:-)
К счастью, здесь много форумчан со здравым смыслом и хорошим чувством юмора.
И вообще, считаю, что мы все здесь должны быть товарищами, объединёнными одним форумом. Хоть у нас и могут быть разногласия по каким-то позициям, но они не означают вражду - делить- то нам нечего!
И хотя мы разбросаны по странам, мы все родом из СССР, даже те, кто родился после 91 года - родители-то ещё не изжили советский менталитет. На детях и сказывается. Так что мы все "связаны одной цепью" - совковым (в хорошем смысле) менталитетом :-) :-) :-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3826
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.10.19 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
передающие суть тем и желательно с долей юмора

Благодарю :lol:

Цитата:
таноми52:
много форумчан со здравым смыслом и хорошим чувством юмора.

Гранд мерси от коллег по цеху :lol:
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8422
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.10.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Макс почему вы решили что это к вам?)
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* kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4254
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.11.19 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Это как?
Мой город,страну 5 мин назад обгадят
А во флуде я должна с милой моськой на лице быть товарищем?
Стёб юмористический возможен.
:lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3826
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Макс почему вы решили что это к вам?)

Юмор такой ))
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8422
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Как дел друг?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3826
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Норм, как сам?
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8422
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Норм. Как сам?
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1217
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.11.19 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Мой город,страну 5 мин назад обгадят


У нас разные понятия об "обгадят". Я критику в адрес страны, города, пусть даже нелицеприятную, не считаю "обгадят". И фанатеть, рвать рубаху на груди, якобы за страну и город, в ответ говорить оппоненту мерзкие оскорбления, не есть патриотизм.
По возможности вот сама стараюсь сдерживаться, когда Серый, как "заезженную пластинку" (привеТ, Абайка!) повторяет про "украденные библиотеки и книжные магазины" и проч.,да не всегда удаётся :-) ;-)
Но надо нам всё же не опускаться до взаимных личностных оскорблений!
Призываю остатки "интеллигенции" избегать межличностных конфликтов, несмотря даже на психологическую несовместимость.
Разные ведь все мы! Но тем и интересны!
:-) :-) :-)
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