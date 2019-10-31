Цитата: kbkz1980:

Таноми,а чьи комменты вам здесь по нраву?





Лучше скажу какие - передающие суть тем и желательно с долей юмора (во флуде можно и без особой "сути", просто пообщаться, пошутить, "порезвиться",чисто по-человечески)



К счастью, здесь много форумчан со здравым смыслом и хорошим чувством юмора.

И вообще, считаю, что мы все здесь должны быть товарищами, объединёнными одним форумом. Хоть у нас и могут быть разногласия по каким-то позициям, но они не означают вражду - делить- то нам нечего!

И хотя мы разбросаны по странам, мы все родом из СССР, даже те, кто родился после 91 года - родители-то ещё не изжили советский менталитет. На детях и сказывается. Так что мы все "связаны одной цепью" - совковым (в хорошем смысле) менталитетом