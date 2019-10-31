Кушмурунец23 "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 304

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:01 Цитата: Дисциплинарное дело руководителя аппарата районного акима было связано с уголовным делом экс-акима Аулиекольского района Асхата Кисикова. В сейфе, стоящем в кабинете Ибрагима Бекмухамедова, хранились 1,285 млн тенге и $600. По словам Бекмухамедова, деньги передал ему Кисиков, сообщив, что это его личные средства.

Да, да, да... валите все на Кисикова. На вашего бывшего товарища и друга, в том числе и по партии НурОтан

Кисиков попросил личные деньги сохранить в его сейфе... пиСееец

Кисикову негде было такие "огромные суммы" у себя дома хранить

Наверно заначка Кисика, от жены прятал

Код: И эти люди были у власти Аулиекольским районом задолго до прихода Кисикова

Да, всех надо гнать, пока не поздно, вместе с аРхимедом!

И эти люди рулят , это благодаря таким у нас...

Позоррррр

А деньги тогда придется Асхату вернуть, он терь безработный и судимый. и детей у него не мало, самому малому меньше года. Средства очень нужны



[Исправлено: Кушмурунец23, 01.11.2019 - 00:12]