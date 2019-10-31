elektron У кого будут отключать свет на этой и следующей неделях в Костанае #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3818

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:02 Цитата: drakon:

Вот сейчас вернулись и приступилик ремонтам..

Да какой там ремонт, при таких температурах. Так косметический, но никак не капитальный.

Это они "бабушкам" могут рассказывать.