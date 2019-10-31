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§ NG.kz
У кого будут отключать свет на этой и следующей неделях в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37122
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.10.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Капитальный ремонт подстанций станет причиной отключения электроэнергии в домах абонентов и коммерческих зданиях. Об этом сообщили сегодня, 31 октября, на сайте акима областного центра.
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§ kbkz1980
У кого будут отключать свет на этой и следующей неделях в Костанае
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4253
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.10.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо.

[Исправлено: kbkz1980, 31.10.2019 - 14:10]
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§ abaika95
Re: У кого будут отключать свет на этой и следующей неделях в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1328
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 14:46
Комментарий удален модератором.
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§ elektron
Re: У кого будут отключать свет на этой и следующей неделях в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3818
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.10.19 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А спланировать ремонты на лето, да с перезапитанием, не судьба? :-x
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§ drakon
У кого будут отключать свет на этой и следующей неделях в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17711
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.10.19 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А спланировать ремонты на лето

Какое лето?
Алекс говорил, что летом они по морям,
разным островам - отдыхают.
Вот сейчас вернулись и приступили
к ремонтам... :lol: :oops:
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§ elektron
У кого будут отключать свет на этой и следующей неделях в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3818
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.10.19 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот сейчас вернулись и приступилик ремонтам..

Да какой там ремонт, при таких температурах. Так косметический, но никак не капитальный.
Это они "бабушкам" могут рассказывать.
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§ elektron
У кого будут отключать свет на этой и следующей неделях в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3818
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.10.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Покрасить, смазать, чего ещё подлатать и подлезать. Могли и летом, когда на спилы деревьев отключали. Хотя и там можно же было перезапитать. 8-)
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