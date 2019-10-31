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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3823
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.10.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Пролетарии вчера так и не "поднялись"

"Я за любой кипиш, кроме голодовки" (С) :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1327
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Мысль о том, что возможно мы тут представляем остатки интеллигенции меня пугает//


Тогда я Ленин со всеми вытекающими....)
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4252
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.10.19 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Серуня,в диалог вступать не буду,
Вы меня лет на 20 старше.
К возрастным изменениям отношусь с пониманием.
Берегите себя.
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1214
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.10.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Да ну, давайте по снежку прогуляемся, полезней будет,



Серый, это Вы мне лично предлагаете прогулку или всем остаткам интеллигенции? :-)
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17707
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.10.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Серуня, Вы меня лет на 20 старше.

Серый волк, даже старше меня, на 3 года... :lol: :oops:
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1214
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.10.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
... возможно мы тут представляем остатки интеллигенции...


Вспомнился кинофильм "Гараж": "Нам, интеллигентам, свойственно делать пакости, а потом долго-долго себя терзать" :-)
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4252
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.10.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

К тебе тоже с пониманием
Так как 3 года вижу продуктовый набор
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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12097
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.10.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
это Вы мне лично предлагаете прогулку или всем остаткам интеллигенции?

У меня есть идея - предлагаю выпустить Красную книгу с комментариями Сергея Волкова, в которых не упоминаются акимат или его "платные комментаторы". Думаю, ещё можно будет попасть в книгу рекордов Гиннесса как самая малосодержательная книга.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4252
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.10.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Тогда я Ленин со всеми вытекающими//

Марик,прошу вернись
Я готова терпеть,кур,манты и твои хаты
Только вынеси ему мозг
Чёб не мнил себя товарищем в кепке :lol:
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