Цитата: таноми52:

это Вы мне лично предлагаете прогулку или всем остаткам интеллигенции?

У меня есть идея - предлагаю выпустить Красную книгу с комментариями Сергея Волкова, в которых не упоминаются акимат или его "платные комментаторы". Думаю, ещё можно будет попасть в книгу рекордов Гиннесса как самая малосодержательная книга.