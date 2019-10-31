NG.kz Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:39 Давид Асанов принёс с собой несколько садху (специальные доски с торчащими из неё гвоздями) и предлагал всем желающим встать на гвозди рядом с ним. Желающих рискнуть оказалось немного, в их числе - корреспондент "НГ".

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