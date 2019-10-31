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≡ Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37120
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.10.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давид Асанов принёс с собой несколько садху (специальные доски с торчащими из неё гвоздями) и предлагал всем желающим встать на гвозди рядом с ним. Желающих рискнуть оказалось немного, в их числе - корреспондент "НГ".
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* abaika95
Re: Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1322
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересный материал!) Почаще бы такие писали)
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§ Vit
Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8419
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.10.19 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Тож понравилась статья. С детства мечтал часик, другой на гвоздях постоять.

[Исправлено: Vit, 31.10.2019 - 16:56]
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§ maxsaf
Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3820
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.10.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
С детства мечтал часик, другой на гвоздях по стоять.

Соль, горох - все не то :lol:
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§ kbkz1980
Re: Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4249
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.10.19 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//и вернулся домой.//
Молодец!
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§ Butch
Re: Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 31.10.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
согласен! отличная юмористическая статья о массаже внутренних органов гвоздями. Вот мозг это ж тоже внутренний орган, мож и его можно гвоздиком того, помассажировать.
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§ electro
Re: Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 31.10.19 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в носках не считается :-P
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§ Coopidon
Re: Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 31.10.19 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем бы дитя не тешилось...
Одни марки собирают, другие на гвоздях стоят.
Цитата:
Корреспондент "НГ" рискнул. Простоял на доске садху ровно 25 минут.

Скорей всего, не теряя времени даром, корреспондент, стоя на гвоздях, обдумывал тему новой статьи ;-)
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§ Козлов я
Re: Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 469
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 31.10.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Безопасность - превыше всего.
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