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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5804
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.10.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мурзилка.
это он или она.
посмотрел, неясно.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5804
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.10.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сегодня в России вроде не выходной день.
или там безработица.

[Исправлено: alex_60, 31.10.2019 - 12:08]
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4249
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.10.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Мурзилка.это он или она.

Она.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1322
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новости Дубны


Вчера на левом берегу Волги,собака покусала Дубчанина
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1322
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новости Дубны 2


Вчера из-за перекрытого моста,движение в городе практически прекратилось,автомобильная пробка растянулась на 1,5 км. На работу и по личным делам практически на 3 часа опоздали тысячи Дубчан,все из-за того что во время не были проведены работы по удалению обледенения на дорогах,горожане сильно возмущены.
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§ лимон
Флуд и оффтопик (часть 4)
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1122
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 31.10.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вчера на левом берегу Волги,собака покусала Дубчанина


точно собака? не волк?
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4249
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.10.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да не трогайте вы Дубну.
Сейчас же сюда прибежит
Раньше просто смеялась
Сейчас вижу серьёзные проблемы у чела.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3811
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.10.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Электрон не держи,не стОит)

О заметил, никак очки новые приобрёл? :lol: :-P
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12096
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.10.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Новости Дубны 2 Вчера из-за перекрытого моста,движение в городе практически прекратилось,автомобильная пробка растянулась на 1,5 км. На работу и по личным делам практически на 3 часа опоздали тысячи Дубчан,все из-за того что во время не были проведены работы по удалению обледенения на дорогах,горожане сильно возмущены.

А виноват кто? Правильно - кустанайский акимат.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1322
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А виноват кто? Правильно - кустанайский акимат//


Нееет вы чтооо?)) В этом случае никто не виноват) Дубнинская мэрия героически вытаскивала ситуацию,мэр лично был на "пробке" и успокаивал людей) виновата зима,резко наступила,снег пошел,а дорожные подрядчики не ожидали и угнали машины на ремонт в другой город а то что люди опоздали на работы и одна женщина страшно сказать на похороны своего сына.... Это ничего Дубчане они не Костанайцы они одходчивые, Серый сейчас активно строчит в Дубнинские форумы что все хорошо,все нормально со всеми бывает и ничего не случилось.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1322
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//точно собака? не волк?//


Не уточняют) главное другое,чтобы укушенным не оказался нашим СВ) а то наша любая новость про бродячих животных вызовет у него всплеск эмоций) также наверно было и с остановками и дорогами,там видать куда-то влетел а кусается у нас)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1322
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//О заметил, никак очки новые приобрёл?//


Нет) просто если мои ужасные ошипки хотя бы не меняют смысл сказанного, то у вас кардинально поменялось предложение не в ту степь) Макс бы одобрил)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1322
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мэрия города Штелле сообщает что к сожелению на данный момент в админинистрации происходят помехи в телефоне,если кому что надо от мэрии просят писать по почте) просят прощения.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3820
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.10.19 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У вас тоже четверг?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3811
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.10.19 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У вас тоже четверг?

У меня уже пятницо! ;-)
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