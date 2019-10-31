abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #5050





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 13:39 Цитата-//А виноват кто? Правильно - кустанайский акимат//





Нееет вы чтооо?)) В этом случае никто не виноват) Дубнинская мэрия героически вытаскивала ситуацию,мэр лично был на "пробке" и успокаивал людей) виновата зима,резко наступила,снег пошел,а дорожные подрядчики не ожидали и угнали машины на ремонт в другой город а то что люди опоздали на работы и одна женщина страшно сказать на похороны своего сына.... Это ничего Дубчане они не Костанайцы они одходчивые, Серый сейчас активно строчит в Дубнинские форумы что все хорошо,все нормально со всеми бывает и ничего не случилось.