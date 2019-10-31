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≡ "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37120
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.10.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Айсин рассылал письма в адрес предпринимателей с требованием перечислить деньги в ОФ "Suiіkti Qostanai" для ремонта фасада дома по пр. Абая в Костанае, - доложил следователь департамента антикоррупционной службы Кайрат ЖУСУПОВ
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* abaika95
Re: "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из...
abaika95


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Сообщений: 1322
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно получается того первого зама понизить а этих сразу уволить?) А в чем между тем и этими разница?) Такие же письма посылали) также деньги собирали,кстати где эти деньги?) Дошли они не дошли до фонда?) Или все у Кисикова осело?)
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§ Coopidon
Re: "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 31.10.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
на фирменных бланках акимата района в адрес предпринимателей с требованием перечислить деньги в общественный фонд "Suiіkti Qostanai" для ремонта фасада дома по пр. Абая в Костанае,

Наверняка в письме было ещё одно, но ооочень существенное уточнение...
Там, 100%, было добровольно перечислить...деньги.
А это меняет дело :-o
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§ Сталкер
Re: "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из...
Сталкер


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Сообщений: 125
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 31.10.19 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/// Директор фонд Александра Сергазинова пояснила, что никогда не давала таких указаний.

/// Сам Асет Айсин пояснил - рассылая письма, он не понимал, что совершает что-то противоправное. - В письмах мы просто указывали расчетный счет фонда, - сказал заместитель акима. - Призыв был от фонда помочь с ремонтами фасадов в честь 140-летия областного центра.

Такое впечатление, что цирк уехал, а клоуны остались... Что означает - был призыв от Фонда помочь? И что? Фонд попросил - а чиновники ринулись на призыв некого фонда бабосики собирать? Ну сказка же... А вот в то, что чиновники района начали выполнять указание не Сергазиновой, а облакимата - в это да, вполне можно поверить.
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* Серый волк
"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10792
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.10.19 - 19:05
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* Серый волк
"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10792
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.10.19 - 19:13
Комментарий проходит проверку.
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* abaika95
"Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1322
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 19:40
Комментарий проходит проверку.
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