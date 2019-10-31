Сталкер Re: "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 125

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:45 /// Директор фонд Александра Сергазинова пояснила, что никогда не давала таких указаний.



/// Сам Асет Айсин пояснил - рассылая письма, он не понимал, что совершает что-то противоправное. - В письмах мы просто указывали расчетный счет фонда, - сказал заместитель акима. - Призыв был от фонда помочь с ремонтами фасадов в честь 140-летия областного центра.



Такое впечатление, что цирк уехал, а клоуны остались... Что означает - был призыв от Фонда помочь? И что? Фонд попросил - а чиновники ринулись на призыв некого фонда бабосики собирать? Ну сказка же... А вот в то, что чиновники района начали выполнять указание не Сергазиновой, а облакимата - в это да, вполне можно поверить.