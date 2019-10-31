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§ NG.kz
«Нельзя разрушить, не разрушаясь»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37120
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.10.19 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этим летом костанайцы почувствовали на себе жизнь в городе без полноценных деревьев: ни тени, ни увлажненного воздуха, ни эстетически здоровых крон высоких деревьев. Костанай превращается в зону, не пригодную для комфортного проживания человека.
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§ таноми52
Re: «Нельзя разрушить, не разрушаясь»
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1210
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.10.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
А последствия от этого пуха почему дамочки не перечисляют?


Последствия - дискомфорт и пожароопасность. Дискомфорт - ничто по сравнению с пользой от тополей. И, наконец, должны же люди идти на какие-то жертвы ради своей же экологической безопасности!
С пожароопасностью пусть соответствующие организации борются, им за это деньги платят. Да она и невелика.
А вот на счёт аллергии: это заблуждение стойко держится в народе десятилетиями. Видимо, образованность наша расти отказывается. Вон и поколение Абаек также продолжает твердить об аллергии от пуха!
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* abaika95
Re: «Нельзя разрушить, не разрушаясь»
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1322
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Что правда? Сиракузец совсем не виноватый?! Это подлюги из ЖКХ не ведают что творят!?//

Скажите честно Вы чемто обижены на власть вообщем как к политическому институту?) Вот и царя уже задели) а там и до генсеков дойдем) может вы анархист-синдикалист?) Тогда понятно)
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§ yudjin
«Нельзя разрушить, не разрушаясь»
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6177
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.10.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Сиракузец совсем не виноватый?!

Да достаточно заглянуть в биографию и увидеть бывший Актюбинск. 7 лет на посту акима города и области и отсутствие полноценных, естественной формы деревьев в городе.
И там, как мы, не борются за лёгкие города, там менталитета, другая...

Цитата:
alex_60:
здоровенные лунки. и из машины поливают. красота.

Дык, это наверное потому что кустанайцы из раза в раз поднимают этот вопрос, а не равнодушно смотрят на преступления по отношению к деревьям, выращенным прошлыми поколениями жителей. И лицемерно не приводят поговорки про тень будущих сосен, втыкая их в землю с полипропиленовыми оковами на корнях.

[Исправлено: yudjin, 31.10.2019 - 12:08]
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§ юля елиссева
«Нельзя разрушить, не разрушаясь»
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1356
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 31.10.19 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
может вы анархист-синдикалист?

Анархистка я! внучка батьки Махно!
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* abaika95
«Нельзя разрушить, не разрушаясь»
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1322
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 18:16
Комментарий удален модератором.
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§ kbkz1980
«Нельзя разрушить, не разрушаясь»
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4249
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.10.19 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
внучка батьки Махно!

Каким образом?
Его потомки связаны с Каз.ССР
но послед.прямой умер 1993г
Вы хто тогда?
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