|Цитата:
юля елиссева:
Сиракузец совсем не виноватый?!
Да достаточно заглянуть в биографию и увидеть бывший Актюбинск. 7 лет на посту акима города и области и отсутствие полноценных, естественной формы деревьев в городе.
И там, как мы, не борются за лёгкие города, там менталитета, другая...
Цитата:
alex_60:
здоровенные лунки. и из машины поливают. красота.
Дык, это наверное потому что кустанайцы из раза в раз поднимают этот вопрос, а не равнодушно смотрят на преступления по отношению к деревьям, выращенным прошлыми поколениями жителей. И лицемерно не приводят поговорки про тень будущих сосен, втыкая их в землю с полипропиленовыми оковами на корнях.
[Исправлено: yudjin, 31.10.2019 - 12:08]