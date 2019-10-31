yudjin «Нельзя разрушить, не разрушаясь» #17





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Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 12:07 Цитата: юля елиссева:

Сиракузец совсем не виноватый?!

Да достаточно заглянуть в биографию и увидеть бывший Актюбинск. 7 лет на посту акима города и области и отсутствие полноценных, естественной формы деревьев в городе.

И там, как мы, не борются за лёгкие города, там менталитета, другая...



Цитата: alex_60:

здоровенные лунки. и из машины поливают. красота.

Дык, это наверное потому что кустанайцы из раза в раз поднимают этот вопрос, а не равнодушно смотрят на преступления по отношению к деревьям, выращенным прошлыми поколениями жителей. И лицемерно не приводят поговорки про тень будущих сосен, втыкая их в землю с полипропиленовыми оковами на корнях.



[Исправлено: yudjin, 31.10.2019 - 12:08]