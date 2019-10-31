Сабыр Re: 10 процентов от взятки хотят платить казахстанцам за... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 258

Регистрация: 30.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:01 Какой дебилизм и стыдобище,одно радует,что эти всякие наши нововведения или протесты по поводу войны где-нибудь или запрещения ядерных взрывов))никто в цивилизованном мире не читает и уж тем более не воспринимает всерьёз, а точнее вообще никак