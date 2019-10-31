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≡ 10 процентов от взятки хотят платить казахстанцам за информацию о коррупционерах		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
10 процентов от взятки хотят платить казахстанцам за информацию о коррупционерах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37120
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.10.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев предложил поощрять казахстанцев, которые выявляют коррупционеров. О введении дифференцированной системы поощрения Шпекбаев рассказал на коллегии агентства.
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§ kbkz1980
Re: 10 процентов от взятки хотят платить казахстанцам за...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4249
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.10.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виски коллекционный врачу призентовал Стукачу 10% -стопарик нальют :lol:
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§ директор пляжа
Re: 10 процентов от взятки хотят платить казахстанцам за...
директор пляжа


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Сообщений: 294
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 31.10.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас все дружно напряглись или расслабились)
Цитата:
проверки в отношении контрольно-надзорных органов

-интересно господа Танжариков или Шукено будут проходить проверку через оное агенство?)
-а технадзор интересно имеет иммунитет?)
-на братишек распространяется сея задумка?
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§ Сабыр
Re: 10 процентов от взятки хотят платить казахстанцам за...
Сабыр


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Сообщений: 258
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 31.10.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой дебилизм и стыдобище,одно радует,что эти всякие наши нововведения или протесты по поводу войны где-нибудь или запрещения ядерных взрывов))никто в цивилизованном мире не читает и уж тем более не воспринимает всерьёз, а точнее вообще никак :lol:
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§ maxsaf
10 процентов от взятки хотят платить казахстанцам за информацию о коррупционерах
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3820
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.10.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:

В Канаде читают, очень серьезно относятся ))
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§ Coopidon
Re: 10 процентов от взятки хотят платить казахстанцам за...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 31.10.19 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если сумма взятки или ущерба свыше 2,5 миллиона тенге, предлагается установить вознаграждение в размере 10 процентов, но не более порогового уровня, к

Я извиняюсь, а если взятка меньше 2,5 млн.?
Или взятка меньше 2,5 млн. взяткой не считается?
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