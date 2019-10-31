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≡ Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37120
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.10.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Костанай в 2050 году видится центром функционального городского района, позиционирующийся как диверсифицированный индустриально-аграрный транспортный хаб, - заявил Нигметов. – В Костанае должен формироваться благополучный, комфортный город.
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§ maxsaf
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3820
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.10.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Они - наша противоположность. Мы тут спорим иногда о вещах очевидных и при этом умудряемся иметь кучу разных мнений. А у них все наоборот.
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§ maxsaf
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3820
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.10.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Так у Кустаная есть английский город-побратим Кирклиз.

А кирклизяне знают об этом? ))
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§ electro
Re: Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 31.10.19 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Проект стратегии развития Костаная на ближайшие 30 лет представили депутатам областного маслихата на внеочередной сессии сегодня, Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36597


на 30 лет, но сессия внеочередная :lol: :lol: :lol:
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§ Coopidon
Re: Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до...
Coopidon


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Сообщений: 192
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 31.10.19 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поддержу акима! Чтобы Костанай сравнивать с каким-то, прости-господи, саскатауном!? А кустанайцев, с саскатунками и саскатунцами?
Зиндельфинген и Уусикаупунки, вот города, на которые нужно равняться. Стать такими же знаменитыми ;-)
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§ Victor Yang
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12096
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.10.19 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Они - наша противоположность. Мы тут спорим иногда о вещах очевидных и при этом умудряемся иметь кучу разных мнений. А у них все наоборот.

Тут может иметь место систематическая ошибка выжившего - мы просто не видим всего.
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* abaika95
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1322
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 18:18
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§ юля елиссева
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1356
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 31.10.19 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Зиндельфинген и Уусикаупунки

А почему не Уагадугу столица славного государства Буркина-Фасо? Или не Тегусигальпа?
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§ maxsaf
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3820
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.10.19 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Тут может иметь место систематическая ошибка выжившего - мы просто не видим всего

А вам известны случаи, когда мнения этих депутатов разделились?
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§ юля елиссева
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1356
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 31.10.19 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А кирклизяне знают об этом? ))

в конце 80-х, начале 90-х наши делегации в Кирклиз ездили и оттуда в Кустанай тоже приезжали.
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§ maxsaf
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3820
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.10.19 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

Пора напомнить о себе ))
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§ Victor Yang
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12096
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.10.19 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А вам известны случаи, когда мнения этих депутатов разделились?

Нет. Но если нам не известно - совсем не означает что их не было.

[Исправлено: Victor Yang, 31.10.2019 - 18:51]
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§ Coopidon
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 31.10.19 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
А почему не Уагадугу столица славного государства Буркина-Фасо? Или не Тегусигальпа?

Юля, благодаря тому что в Костанае выпустили первый Кировец, Костанай-прославился на весь мир...
Также как Зиндельфинген и Уусикаупунки:-) там ведь производят Мерседесы 8-)
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§ elektron
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3811
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.10.19 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но если нам не известно - совсем не означает что их не было.

Исходя из данного заключения, можно и не возможное допустить! :lol:
Лучше будет, не верь, тому, что слышат уши, пока не увидят глаза. :-P
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* Серый волк
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10792
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.10.19 - 19:28
Комментарий проходит проверку.
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