Цитата: Серый волк:

всем обещает куртки от Большевички выдать всего за 7000 тысяч!

да и без того понятно что кто-то скоро придет..

-улучшений каких-либо ждать, так это вообще смешно, разве что на бумаге, или в каком нибудь стремном рейтинге каких либо 100 стран, или в связи с увеличением налогов увеличением зарплат по стране..

-ждать, что дороги будут "иначе" строить, так это вообще фантастика.

жажда денег - бич который поганой метлой не вымести еще не одно столетие.

фразы а-ля как же здесь "не хорошо" все чаще и чаще, возникает вопрос: НУ И ЧЕ ТЕПЕРЬ)