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§ NG.kz
Мавр знает свое дело, Мавр может приходить!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37119
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.10.19 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как известно наша заросшая древесиной область - регион для управления трудный. Для присланных руководить чиновников непривычный, северный, страшноватый, с большими жуткими деревьями.
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* abaika95
Re: Мавр знает свое дело, Мавр может приходить!
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1317
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Давайте, давайте, кто ещё не отметился с номерками и без!//

Ну все серый точно обиделся) у него уже акиматовские не только с номерками но и без ) так скоро и себя сдаст)) Серый ну реально ниочем)


Цитата-//молодой еще, Абайка, зеленый. Подрастешь, поймешь//

А что вот такую белеберду сумасшедшего только с возрастом начинаешь распознавать и понимать?) Страшно вам живётся то) "не дай мне бог сойти с ума")
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§ директор пляжа
Re: Мавр знает свое дело, Мавр может приходить!
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 31.10.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
всем обещает куртки от Большевички выдать всего за 7000 тысяч!

да и без того понятно что кто-то скоро придет..
-улучшений каких-либо ждать, так это вообще смешно, разве что на бумаге, или в каком нибудь стремном рейтинге каких либо 100 стран, или в связи с увеличением налогов увеличением зарплат по стране..
-ждать, что дороги будут "иначе" строить, так это вообще фантастика.
жажда денег - бич который поганой метлой не вымести еще не одно столетие.
фразы а-ля как же здесь "не хорошо" все чаще и чаще, возникает вопрос: НУ И ЧЕ ТЕПЕРЬ)
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* abaika95
Re: Мавр знает свое дело, Мавр может приходить!
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1317
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//стремном рейтинге каких либо 100 стран//

Действительно тут ученные провели недавно рейтинг стран по алфавиту и по последним данным Казахстан занимает 97 строчку в списке,наши соседи Кабо-Верде и Камбоджа!!
А мы продолжаем делать вид что все хорошо,Куда катимся??!
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§ Серый волк
Re: Мавр знает свое дело, Мавр может приходить!
Серый волк


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Сообщений: 10788
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.10.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не! Так вы на куртку не заработаете!
:-)
Думал дружный воющий хор нурлыкунов будет,
:-)
А тут такие затасканные по веткам форума жиденькие попискивания!
:-)
Я то искренне ветку создал!
Пока ещё можно вам помогаю, чтоб куртку, ту в единственном числе существующую, сняли с директора Большевички и вам отдали! Ну хоть одну на всех!
За что вам зарпалату платят?
И как вы будете новому Мавру доказывать свою нужность?

Соберите там совещание, брифинг, соберитесь с мыслями
:lol:
А то пока тянет вместо куртки на носки бомжа, которые можно поставить.
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