Цитата: Victor Yang:

Это называется долгосрочное планирование.

Это называется вату катать,один известный гражданин то же сначала поставил цель 2030,потом передумал перенёс на 2050.

Все эти долгосрочные планирования очень удобны в плане обещаний и невыполнений их,никто не знает, что будет завтра,а уж через 20-30 лет тем более,да и спросить не с кого будет.

Цитата: Victor Yang:

Ты ведь тоже можешь поставить себе цель открыть сеть супермаркетов по области. А потом разбивай эту долгосрочную цель на меньшие периоды, с каждым шагом приближаясь к цели

Я реалист,если что то планирую то на 2-5 лет не больше и потихоньку делаю то что запланировал,а в 2050г она мне уже нафик не нужна будет эта сеть супермаркетов.



[Исправлено: Добринцофф, 31.10.2019 - 16:51]