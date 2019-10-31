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≡ Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37119
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.10.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Костанай в 2050 году видится центром функционального городского района, позиционирующийся как диверсифицированный индустриально-аграрный транспортный хаб, - заявил Нигметов. – В Костанае должен формироваться благополучный, комфортный город.
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* drakon
Re: Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17704
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.10.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КОстанай ... превращается,
Превращается ... Костанай,
К 2050 год4у... в Канадский Саскатун... :lol: :lol: :lol:
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* abaika95
Re: Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до...
abaika95


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Сообщений: 1317
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Город был основан в 1882 году в центральной части современного Саскачевана на высоте около 480 м над уровнем моря Джоном Лейком и получил своё название в честь ягоды Saskatoon Berry — одного из видов ирги, которая широко встречается в провинции. Население города составляет 222,2 тыс. человек (2011), это более пятой части всех жителей провинции Саскачеван. Среди городов Канады Саскатун занимает 23-е место, метрополия (260,6 тыс.) — 17-е место. В городе есть крупная украинская община.


Климат в Саскатуне, как и во всём Саскачеване, резко континентальный. Абсолютные значения — от −50 °C до +41 °C. Осадков выпадает около 350 мм, зимой — в виде снега, летом — в виде дождя. Ветра на равнинных прериях сильные. Из-за суровой зимы в Северной Америке на сленге «Саскатуном» называют сильный холод.

Да это не просто наш город побратим,это просто брат близнец)

а вообще естественно ориентироваться надо на близлежащие города,относительно Толльяти не уверен,но вот Оренбург чем-то похож с нами)
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§ yudjin
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
yudjin


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Сообщений: 6177
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.10.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да это не просто наш город побратим,это просто брат близнец

да не то слово:


;-)
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* abaika95
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
abaika95


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Сообщений: 1317
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так с высоты и Дубна красивая)) а приглядись те же проблемы что у нас)
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§ Добринцофф
Re: Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до...
Добринцофф


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Сообщений: 6774
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 31.10.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Проект стратегии развития Костаная на ближайшие 30 лет представили депутатам областного маслихата на внеочередной сессии сегодня, 31 октября.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36597

Вот кому делать нечего,собрались с утреца в теплом уютном зале и давай себе мечтать как мы будем хорошо жить через 30 лет.
Вам чё там совсем заняться нечем?
Какой 2050 год о чём вы?
Может наконец то начнёте работать здесь и сейчас.тогда и светлое будущее быстрее настанет.
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* Victor Yang
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
Victor Yang


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Сообщений: 12093
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.10.19 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вот кому делать нечего,собрались с утреца в теплом уютном зале и давай себе мечтать как мы будем хорошо жить через 30 лет.

Это называется долгосрочное планирование. Ты ведь тоже можешь поставить себе цель открыть сеть супермаркетов по области. А потом разбивай эту долгосрочную цель на меньшие периоды, с каждым шагом приближаясь к цели.
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§ Добринцофф
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6774
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 31.10.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это называется долгосрочное планирование.

Это называется вату катать,один известный гражданин то же сначала поставил цель 2030,потом передумал перенёс на 2050.
Все эти долгосрочные планирования очень удобны в плане обещаний и невыполнений их,никто не знает, что будет завтра,а уж через 20-30 лет тем более,да и спросить не с кого будет.
Цитата:
Victor Yang:
Ты ведь тоже можешь поставить себе цель открыть сеть супермаркетов по области. А потом разбивай эту долгосрочную цель на меньшие периоды, с каждым шагом приближаясь к цели

Я реалист,если что то планирую то на 2-5 лет не больше и потихоньку делаю то что запланировал,а в 2050г она мне уже нафик не нужна будет эта сеть супермаркетов.

[Исправлено: Добринцофф, 31.10.2019 - 16:51]
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* Victor Yang
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12093
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.10.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
один известный гражданин то же сначала поставил цель 2030

А ты бы почитал те планы и сравнил что было тогда и что сейчас и насколько они реализовались.
Цитата:
Добринцофф:
Я реалист,если что то планирую то на 2-5 лет не больше и потихоньку делаю то что запланировал,а в 2050г она мне уже нафик не нужна будет эта сеть супермаркетов.

Ну так в пределах одной человеческой жизни - да. У города другие масштабы.
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§ Butch
Re: Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 236
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 31.10.19 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Дублин - это хороший ориентир, прямо скажем правильный. Климат, правда, не соответствует да и всё остальное тоже, но зато в плане людских ресурсов в точку попали.
И прошу пардону, что означает фраза "имеют признаки конкурентноспособности"? Ничего кроме смеха она не вызвала, но я-то тупой, понятно. А посему хотелось бы просветиться в этом плане.
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* maxsaf
Re: Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3811
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.10.19 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Депутаты за проект проголосовали единогласно.

Тоже хочу стать депутатом. Можно работать даже не просыпаясь. Просто попросить кого-то и твою руку поднимать тоже. :lol:
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* abaika95
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1317
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 17:47
Комментарий проходит проверку.
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