Сталкер Тимур ГАФУРОВ: Продукт непротивления #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 124

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:51 Я вот соглашусь с одним из предыдущих комментаторов, статья в ключевом моменте противоречивая и тут не понятно, что именно хотел донести автор до её читателя.



С одной стороны утверждается: "Интересно, что самое внятное объяснение указа дал эксперт, который уже не имеет отношения к госслужбе. Но если человек, с кем согласовываю, не согласен с кандидатурой, значит, это его проблемы", а с другой: "Раньше все чиновники смотрели в рот одному человеку, сейчас они получили возможность лавировать между двумя, а то и тремя центрами силы". Это раз.



С исходным утверждением о том, что "но если человек, с кем согласовываю, не согласен с кандидатурой, значит, это его проблемы" согласиться невозможно в принципе, по элементарным причинам. Это будет два.



Существует всего лишь два механизма принятия решений, больше их в природе не существует: 1) коллегиальное принятие решений (в различных вариациях, тут может быть обязанность согласования с чётко регламентированной процедурой или с нечётко регламентированной); 2) единоличная административная и контрольно-распорядительная деятельность в органах власти и управления. Чего-то такого смешанного между двумя указанными механизмами в процедуре принятия решений просто не существует.



Введение процедуры согласования кадровых решений, принимаемых главой государства, в первую очередь, указывает уже на отсутствие единоличной административной деятельности в этих вопросах (что в целом не свойственно республики с президентской формой правления, но это другой вопрос и более из политической плоскости).



Что ввело в заблуждение министра целой юстиции?

В чём же он не прав и почему изначально утверждал о том, что "в кадровых назначениях "последнее слово – за Советом безопасности"? Он же министр юстиции, верно подмечено, что "должностное лицо такого уровня всегда должно квалифицированно разъяснять любые вопросы в рамках своих функциональных обязанностей". Всё просто, раз это сказал министр юстиции, то и рассуждал он не как политик, а как юрист.



Так вот. Есть Закон РК "Об административных процедурах", Закон РК "О правовых актах" и соответствующие правила оформления согласования, которые предусматривают, что-либо может быть: согласовано, согласовано с замечаниями и не согласовано. Какие возникают правовые последствия в случае согласования решения с замечаниями или его не согласования? А тут всё просто: есть "согласительные консультация", а есть "право вето". И решение считается не принятым, если не согласовано с применением принципа конституционно-правовой иерархии органов власти и управления (их должностных лиц). Вот и утверждал министр юстиции, что в случае отсутствия согласования от СБ или его председателя - кадровое решение считается не принятым ("последнее слово за СБ"), тем самым министр указал на очевидный факт конституционного положения в этой иерархии самого СБ - выше президента (то есть не просто консультативно-совещательный некий совет, а орган власти с наличием у него "права вето", накладываемого на принимаемые решения).



Открываем Закон РК "О Совете Безопасности" и все вопросы вообще отпадают сами собой - "решения Совета Безопасности и Председателя Совета Безопасности являются обязательными и подлежат неукоснительному исполнению государственными органами, организациями и должностными лицами Республики Казахстан", исключения какие-либо не предусмотрены в принципе (п.6 ст.6). А как известно президент - это должностное лицо. Так что тут всё вполне ясно и с правовой точки зрения у матросов нет вопросов, а министр юстиции - хороший матрос)))



[Исправлено: Сталкер, 31.10.2019 - 12:58]