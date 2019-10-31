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≡ Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37118
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.10.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Костанай в 2050 году видится центром функционального городского района, позиционирующийся как диверсифицированный индустриально-аграрный транспортный хаб, - заявил Нигметов. – В Костанае должен формироваться благополучный, комфортный город.
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* drakon
Re: Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17702
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.10.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КОстанай ... превращается,
Превращается ... Костанай,
К 2050 год4у... в Канадский Саскатун... :lol: :lol: :lol:
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§ abaika95
Re: Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до...
abaika95


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Сообщений: 1314
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Город был основан в 1882 году в центральной части современного Саскачевана на высоте около 480 м над уровнем моря Джоном Лейком и получил своё название в честь ягоды Saskatoon Berry — одного из видов ирги, которая широко встречается в провинции. Население города составляет 222,2 тыс. человек (2011), это более пятой части всех жителей провинции Саскачеван. Среди городов Канады Саскатун занимает 23-е место, метрополия (260,6 тыс.) — 17-е место. В городе есть крупная украинская община.


Климат в Саскатуне, как и во всём Саскачеване, резко континентальный. Абсолютные значения — от −50 °C до +41 °C. Осадков выпадает около 350 мм, зимой — в виде снега, летом — в виде дождя. Ветра на равнинных прериях сильные. Из-за суровой зимы в Северной Америке на сленге «Саскатуном» называют сильный холод.

Да это не просто наш город побратим,это просто брат близнец)

а вообще естественно ориентироваться надо на близлежащие города,относительно Толльяти не уверен,но вот Оренбург чем-то похож с нами)
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§ yudjin
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6177
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.10.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да это не просто наш город побратим,это просто брат близнец

да не то слово:


;-)
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§ abaika95
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
abaika95


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Сообщений: 1314
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так с высоты и Дубна красивая)) а приглядись те же проблемы что у нас)
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