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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Продукт непротивления
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37118
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.10.19 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новая конфигурация власти отличается от прежней только одним штрихом: если раньше все чиновники смотрели в рот одному человеку, то теперь они получили возможность лавировать между двумя, а то и тремя центрами силы.
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§ abaika95
Re: Тимур ГАФУРОВ: Продукт непротивления
abaika95


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Сообщений: 1314
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//«Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон»//


Ну тут цитата хоть в тему в отличие от 1000 цитат г-а Шибаршина)


Цитата-//Не слишком ли много внимания к указу//

Ну вот и не размещали его ни где т.к. не достоин внимания)

Цитата-//опубликована новость о рождении ребенка в машине, что само по себе символично//

В чем символизм?) Честно не понимаю)




Цитата-//Интересно, что самое внятное объяснение указа дал эксперт, который уже не имеет отношения к госслужбе. - Если мне вменили в обязанность согласовывать кандидатуры, пожалуйста, согласовываю,Но если человек, с кем согласовываю, не согласен с кандидатурой, значит, это его проблемы//


Объяснение внятное от эксперта,но автору статьи похоже на него пофиг он дальше развивает свою мысль про несколько центров власти,зачем же тогда было приводить это внятное мнение?))


Цитата-//лавировать между двумя, а то и тремя центрами силы//

А то и четырьмя и петерьмя центрами)такие выводы и я могу выводить а аналитики ни какой)
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* Yorik
Re: Тимур ГАФУРОВ: Продукт непротивления
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 714
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 31.10.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Честно не понимаю

Ну значит, как вы любите советовать - читайте заново, 7-8 раз вам может хватить для понимания. Хотя не факт...
А г-н Гафуров в статье изложил весь этот цирк доступно, образно, со своим характерным сарказмом. Читать, как всегда, приятно.
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§ abaika95
Тимур ГАФУРОВ: Продукт непротивления
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1314
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Читать, как всегда, приятно//

Перечитал 12 раз) читать приятно не спорю,но смысла никакого нет) как Д.Донцову прочитал) в политической аналитике до Д.Сатпаева или А.Сарыма Т.Гафурову ещё далеко) но лучик надежды ещё есть)
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* юля елиссева
Re: Тимур ГАФУРОВ: Продукт непротивления
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1352
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 31.10.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни к чему хорошему двоевластие в наших условиях не приведет.
Раз уж ушел, то надо уходить и не мешать преемнику.
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§ таноми52
Re: Тимур ГАФУРОВ: Продукт непротивления
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1210
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.10.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Усложнение процедуры назначения акимов и министров сделает политическую жизнь в Казахстане немного оживлённее, но на населении страны не отразится никак - не мы их выбираем, не нам за них и переживать..."

Народ и власть "сами по себе"?
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§ alex_60
Re: Тимур ГАФУРОВ: Продукт непротивления
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5804
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.10.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вообще то Бекетаеву сразу в отставку как бы.
после его комментариев.
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* Сталкер
Re: Тимур ГАФУРОВ: Продукт непротивления
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 123
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 31.10.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
двоевластие

Двоевластие само по себе предполагает два самостоятельных центра силы и по этой причине конкурирующих, противопоставляющих себя друг другу. Когда один центр силы - часть другой и той же самой силы, откуда возьмётся двоевластие то?)))
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* Сталкер
Re: Тимур ГАФУРОВ: Продукт непротивления
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 123
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 31.10.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вообще то Бекетаеву сразу в отставку как бы.

За то что человек назвал вещи своими именами?
Ну ведь явно никто в здравом уме и твёрдой памяти не предполагает тот вариант, что последнее слово в этих вопросах не за СБ и его председателем (а за президентом) - иначе СБ будет лишь совещательным органом, что противоречит изменению функций самого СБ и роли его председателя, что проводится с 2018 года... Разве СБ у нас может быть в настоящее время таким совещательным органом?!
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* Сталкер
Тимур ГАФУРОВ: Продукт непротивления
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 123
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 31.10.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот соглашусь с одним из предыдущих комментаторов, статья в ключевом моменте противоречивая и тут не понятно, что именно хотел донести автор до её читателя.

С одной стороны утверждается: "Интересно, что самое внятное объяснение указа дал эксперт, который уже не имеет отношения к госслужбе. Но если человек, с кем согласовываю, не согласен с кандидатурой, значит, это его проблемы", а с другой: "Раньше все чиновники смотрели в рот одному человеку, сейчас они получили возможность лавировать между двумя, а то и тремя центрами силы". Это раз.

С исходным утверждением о том, что "но если человек, с кем согласовываю, не согласен с кандидатурой, значит, это его проблемы" согласиться невозможно в принципе, по элементарным причинам. Это будет два.

Существует всего лишь два механизма принятия решений, больше их в природе не существует: 1) коллегиальное принятие решений (в различных вариациях, тут может быть обязанность согласования с чётко регламентированной процедурой или с нечётко регламентированной); 2) единоличная административная и контрольно-распорядительная деятельность в органах власти и управления. Чего-то такого смешанного между двумя указанными механизмами в процедуре принятия решений просто не существует.

Введение процедуры согласования кадровых решений, принимаемых главой государства, в первую очередь, указывает уже на отсутствие единоличной административной деятельности в этих вопросах (что в целом не свойственно республики с президентской формой правления, но это другой вопрос и более из политической плоскости).

Что ввело в заблуждение министра целой юстиции?
В чём же он не прав и почему изначально утверждал о том, что "в кадровых назначениях "последнее слово – за Советом безопасности"? Он же министр юстиции, верно подмечено, что "должностное лицо такого уровня всегда должно квалифицированно разъяснять любые вопросы в рамках своих функциональных обязанностей". Всё просто, раз это сказал министр юстиции, то и рассуждал он не как политик, а как юрист.

Так вот. Есть Закон РК "Об административных процедурах", Закон РК "О правовых актах" и соответствующие правила оформления согласования, которые предусматривают, что-либо может быть: согласовано, согласовано с замечаниями и не согласовано. Какие возникают правовые последствия в случае согласования решения с замечаниями или его не согласования? А тут всё просто: есть "согласительные консультация", а есть "право вето". И решение считается не принятым, если не согласовано с применением принципа конституционно-правовой иерархии органов власти и управления (их должностных лиц). Вот и утверждал министр юстиции, что в случае отсутствия согласования от СБ или его председателя - кадровое решение считается не принятым ("последнее слово за СБ"), тем самым министр указал на очевидный факт конституционного положения в этой иерархии самого СБ - выше президента (то есть не просто консультативно-совещательный некий совет, а орган власти с наличием у него "права вето", накладываемого на принимаемые решения).

Открываем Закон РК "О Совете Безопасности" и все вопросы вообще отпадают сами собой - "решения Совета Безопасности и Председателя Совета Безопасности являются обязательными и подлежат неукоснительному исполнению государственными органами, организациями и должностными лицами Республики Казахстан", исключения какие-либо не предусмотрены в принципе (п.6 ст.6). А как известно президент - это должностное лицо. Так что тут всё вполне ясно и с правовой точки зрения у матросов нет вопросов, а министр юстиции - хороший матрос)))

[Исправлено: Сталкер, 31.10.2019 - 12:58]
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§ abaika95
Re: Тимур ГАФУРОВ: Продукт непротивления
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1314
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Я вот соглашусь с одним из предыдущих комментаторов//


Сталкер тут говорят нет комментаторов,тут либо писатели либо читатели) одни пишут други читают, потом если читатели согласны или нет с писателями, они "начитывают" свои гневные посты)
Так что, нефига себе вы тут начитали Сталкер) и не лень же было)
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* Сталкер
Re: Тимур ГАФУРОВ: Продукт непротивления
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 123
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 31.10.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сталкер тут говорят нет комментаторов,тут либо писатели либо читатели)

Ну не знал, как тут говорят. Запутали меня: так Вы писатель или читатель?))))) Я думал всё то проще: писатель - это автор материала, а остальные - это комментаторы, а читатели - так это те, которые читают писателей и комментаторов)))
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