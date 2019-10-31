abaika95 Re: Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до... #2





(Пользователи) Сообщений: 1314

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 14:41 Город был основан в 1882 году в центральной части современного Саскачевана на высоте около 480 м над уровнем моря Джоном Лейком и получил своё название в честь ягоды Saskatoon Berry — одного из видов ирги, которая широко встречается в провинции. Население города составляет 222,2 тыс. человек (2011), это более пятой части всех жителей провинции Саскачеван. Среди городов Канады Саскатун занимает 23-е место, метрополия (260,6 тыс.) — 17-е место. В городе есть крупная украинская община.





Климат в Саскатуне, как и во всём Саскачеване, резко континентальный. Абсолютные значения — от −50 °C до +41 °C. Осадков выпадает около 350 мм, зимой — в виде снега, летом — в виде дождя. Ветра на равнинных прериях сильные. Из-за суровой зимы в Северной Америке на сленге «Саскатуном» называют сильный холод.



Да это не просто наш город побратим,это просто брат близнец)



а вообще естественно ориентироваться надо на близлежащие города,относительно Толльяти не уверен,но вот Оренбург чем-то похож с нами)