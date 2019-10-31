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≡ 10 процентов от взятки хотят платить казахстанцам за информацию о коррупционерах		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
10 процентов от взятки хотят платить казахстанцам за информацию о коррупционерах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37118
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.10.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев предложил поощрять казахстанцев, которые выявляют коррупционеров. О введении дифференцированной системы поощрения Шпекбаев рассказал на коллегии агентства.
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§ kbkz1980
Re: 10 процентов от взятки хотят платить казахстанцам за...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4246
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.10.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виски коллекционный врачу призентовал Стукачу 10% -стопарик нальют :lol:
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§ директор пляжа
Re: 10 процентов от взятки хотят платить казахстанцам за...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 31.10.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас все дружно напряглись или расслабились)
Цитата:
проверки в отношении контрольно-надзорных органов

-интересно господа Танжариков или Шукено будут проходить проверку через оное агенство?)
-а технадзор интересно имеет иммунитет?)
-на братишек распространяется сея задумка?
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