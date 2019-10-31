Цитата: abaika95:

Новости Дубны 2 Вчера из-за перекрытого моста,движение в городе практически прекратилось,автомобильная пробка растянулась на 1,5 км. На работу и по личным делам практически на 3 часа опоздали тысячи Дубчан,все из-за того что во время не были проведены работы по удалению обледенения на дорогах,горожане сильно возмущены.

А виноват кто? Правильно - кустанайский акимат.