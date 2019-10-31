abaika95 Мавр знает свое дело, Мавр может приходить! #9





(Пользователи) Сообщений: 1298

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 10:37 Не ну чё все так накинулись то?) Он сейчас обидится и скажет что это все специально его хейтят) Серый ну действительно твою "статью" читать невозможно) по "дружески" тебе говорю)

Аналитики-0

Журналисткого едкого слога-0

Картинки нет-0

Хоть бы мнение какого-нибудь эксперта привел,что так мол и так действительно в кулуарах поговаривают что и т.д. и т.п.-0



Вообщем пока все плохо)