abaika95 Re: Тимур ГАФУРОВ: Продукт непротивления #1





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 09:28 Цитата-//«Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон»//





Ну тут цитата хоть в тему в отличие от 1000 цитат г-а Шибаршина)





Цитата-//Не слишком ли много внимания к указу//



Ну вот и не размещали его ни где т.к. не достоин внимания)



Цитата-//опубликована новость о рождении ребенка в машине, что само по себе символично//



В чем символизм?) Честно не понимаю)









Цитата-//Интересно, что самое внятное объяснение указа дал эксперт, который уже не имеет отношения к госслужбе. - Если мне вменили в обязанность согласовывать кандидатуры, пожалуйста, согласовываю,Но если человек, с кем согласовываю, не согласен с кандидатурой, значит, это его проблемы//





Объяснение внятное от эксперта,но автору статьи похоже на него пофиг он дальше развивает свою мысль про несколько центров власти,зачем же тогда было приводить это внятное мнение?))





Цитата-//лавировать между двумя, а то и тремя центрами силы//



А то и четырьмя и петерьмя центрами)такие выводы и я могу выводить а аналитики ни какой)