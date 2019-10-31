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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Продукт непротивления
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37111
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.10.19 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новая конфигурация власти отличается от прежней только одним штрихом: если раньше все чиновники смотрели в рот одному человеку, то теперь они получили возможность лавировать между двумя, а то и тремя центрами силы.
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* abaika95
Re: Тимур ГАФУРОВ: Продукт непротивления
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1298
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//«Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон»//


Ну тут цитата хоть в тему в отличие от 1000 цитат г-а Шибаршина)


Цитата-//Не слишком ли много внимания к указу//

Ну вот и не размещали его ни где т.к. не достоин внимания)

Цитата-//опубликована новость о рождении ребенка в машине, что само по себе символично//

В чем символизм?) Честно не понимаю)




Цитата-//Интересно, что самое внятное объяснение указа дал эксперт, который уже не имеет отношения к госслужбе. - Если мне вменили в обязанность согласовывать кандидатуры, пожалуйста, согласовываю,Но если человек, с кем согласовываю, не согласен с кандидатурой, значит, это его проблемы//


Объяснение внятное от эксперта,но автору статьи похоже на него пофиг он дальше развивает свою мысль про несколько центров власти,зачем же тогда было приводить это внятное мнение?))


Цитата-//лавировать между двумя, а то и тремя центрами силы//

А то и четырьмя и петерьмя центрами)такие выводы и я могу выводить а аналитики ни какой)
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§ Yorik
Re: Тимур ГАФУРОВ: Продукт непротивления
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 712
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 31.10.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Честно не понимаю

Ну значит, как вы любите советовать - читайте заново, 7-8 раз вам может хватить для понимания. Хотя не факт...
А г-н Гафуров в статье изложил весь этот цирк доступно, образно, со своим характерным сарказмом. Читать, как всегда, приятно.
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* abaika95
Тимур ГАФУРОВ: Продукт непротивления
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1298
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Читать, как всегда, приятно//

Перечитал 12 раз) читать приятно не спорю,но смысла никакого нет) как Д.Донцову прочитал) в политической аналитике до Д.Сатпаева или А.Сарыма Т.Гафурову ещё далеко) но лучик надежды ещё есть)
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* юля елиссева
Re: Тимур ГАФУРОВ: Продукт непротивления
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1349
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 31.10.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни к чему хорошему двоевластие в наших условиях не приведет.
Раз уж ушел, то надо уходить и не мешать преемнику.
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