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§ NG.kz
Только что на Аль-Фараби. ДТП с участием трех автомобилей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37111
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.10.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одну из машин на тротуар выбросило. Полиция подъехала, скорой нет. Похоже, все целы.
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* Тимур Гафуров
Re: Только что на Аль-Фараби. ДТП с участием трех автомобилей
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 465
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 30.10.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, по данному факту пострадавших нет, обстоятельства выясняются.
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§ Серый волк
Re: Только что на Аль-Фараби. ДТП с участием трех автомобилей
Серый волк


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Сообщений: 10786
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.10.19 - 03:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая знакомая огромная лужа! В ней отражается украденный у горожан последний книжный магазин "ЗНАНИЕ"
С надписью Сапасына мы! Снимал эту лужу, этот украденый у города магазин и эту надпись, которую никт не смог перевести,
4!!!! года назад.

И подписывал 4 года назад: В городе видимо окончательно забыли, что такое вертикальное планирование улиц.

Оказалось всё на месте! Только лужа нашла летчика исследователя аквапланирования.
Просьба считать это ДТП научным экспериментом по исследованию аквапланирования и стабильности луж имени акимата. :-)

Мне кажется, когда в городе воруют последние книжные магазины и библиотеки, то обязательно должны появляться огромнейшие лужи.
Особенно символично, что она появилась на главной улице прямо напротив самого последнего украденного у горожан книжного магазина.
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§ Yorik
Re: Только что на Аль-Фараби. ДТП с участием трех автомобилей
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 712
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 31.10.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
последний книжный магазин

Цитата:
Серый волк:
самого последнего

Сергей, ты реально такой тугодум, или просто толстый тролль? Готов лично потратить свое драгоценное время и ткнуть тебя черным носом как минимум в 5 книжных магазинов. Тыкать буду до тех пор пока твоя серая морда лица не извинится за свое враньё о городе, о котором ты уже ничего не знаешь ;-)
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* abaika95
Только что на Аль-Фараби. ДТП с участием трех автомобилей
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1298
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// или просто толстый тролль?//


Не-у-же-ли)
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* лимон
Только что на Аль-Фараби. ДТП с участием трех автомобилей
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1121
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 31.10.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
или просто толстый тролль?


скорее муха, ищущая удобрение
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* Тимур Гафуров
Re: Только что на Аль-Фараби. ДТП с участием трех автомобилей
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 465
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 31.10.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И сегодня, 31 октября, пресс-служба департамента полиции сообщила о результатах расследования:
"30 октября, около 18.00, в г. Костанай (ул. Аль-Фараби-Чехова) 32-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота», не справившись с управлением, совершил столкновение со стоящими на парковке автомобилями марки «Кия» и «Тойота Раф4». В дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет. В отношении водителя автомобиля «Тойота» собран административный материал по ст. 610 КоАП РК. Обращаем внимание участников дорожного движения! В связи с изменениями погодных условий необходимо быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения".
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