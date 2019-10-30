Серый волк Re: Только что на Аль-Фараби. ДТП с участием трех автомобилей #2





(Пользователи) Сообщений: 10786

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 03:52 Какая знакомая огромная лужа! В ней отражается украденный у горожан последний книжный магазин "ЗНАНИЕ"

С надписью Сапасына мы! Снимал эту лужу, этот украденый у города магазин и эту надпись, которую никт не смог перевести,

4!!!! года назад.



И подписывал 4 года назад: В городе видимо окончательно забыли, что такое вертикальное планирование улиц.



Оказалось всё на месте! Только лужа нашла летчика исследователя аквапланирования.

Просьба считать это ДТП научным экспериментом по исследованию аквапланирования и стабильности луж имени акимата.



Мне кажется, когда в городе воруют последние книжные магазины и библиотеки, то обязательно должны появляться огромнейшие лужи.

Особенно символично, что она появилась на главной улице прямо напротив самого последнего украденного у горожан книжного магазина.